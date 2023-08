Στέφανος Κασσελάκης: Ποιος είναι ο εφοπλιστής που ταράζει τα νερά στον ΣΥΡΙΖΑ – Το βιογραφικό του

Στην τελική ευθεία για το συνέδριο και την εκλογή νέου προέδρου ΣΥΡΙΖΑ, ένα νέο όνομα βγαίνει μπροστά και “ταράζει τα νερά”. Πληροφορίες τον θέλουν να ανακοινώνει την υποψηφιότητά του μέσα στο επόμενο 48ωρο. Πρόκειται για τον 35χρονο Στέφανο Κασσελάκη, αυτοδημιούργητο εφοπλιστή που ζει και δραστηριοποιείται επί χρόνια στις ΗΠΑ.

Το τελευταίο διάστημα έχει ανεβάσει μία ανοιχτή πλατφόρμα ιδεών στο διαδίκτυο, στην οποία καταθέτει τις προτάσεις του για μία σειρά από ζητήματα από τα εργασιακά και το φορολογικό, έως τα εθνικά θέματα, τα κοινωνικά ζητήματα και τις σχέσεις Εκκλησίας – Κράτους.

Στα social media έχει χιλιάδες ακολούθους. Το ευρύ κοινό ωστόσο ελάχιστα γνωρίζει για αυτόν. Ποιος είναι λοιπόν ο Στέφανος Κασσελάκης;

Το βιογραφικό

Ήταν υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και στο βιογραφικό του, που έχει αναρτηθεί στη σελίδα του κόμματος, διαβάζουμε:

«Ο Στέφανος Κασσελάκης γεννηθήκε το 1988 στο Μαρούσι. Από το 2015 δραστηριοποιείται στον χώρο της Ναυτιλίας.

Έχοντας κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στον διαγωνισμό «Αρχιμήδη» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο Στέφανος εκπροσώπησε τη χώρα μας στην μαθηματική Βαλκανιάδα νέων και, χάρη στη διάκρισή του, έλαβε πλήρη υποτροφία από το λύκειο Phillips Academy στο Andover της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, όπου και μετανάστευσε από την ηλικία των 14 ετών.

Φοίτησε στο πρόγραμμα Huntsman του University of Pennsylvania με υποτροφία του Ανδρέα Δρακόπουλου και έλαβε δύο πτυχία: B.Sc. στα χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις διεθνείς επιστήμες από το College of Arts & Sciences.

Παράλληλα με τις σπουδές του, ο Στέφανος εργάστηκε εθελοντικά στο επιτελείο του τότε Γερουσιαστή Joe Biden για τις Προεδρικές Εκλογές του 2008. Εργάστηκε επίσης και στο think tank εξωτερικής πολιτικής `Center for Strategic and International Studies` στη Washington, DC.

Επί σειρά ετών αρθρογραφούσε στον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης, αρχικά με τη ‘Στήλη του Φοιτητή’ και αργότερα με το ‘Χρώμα της Αγοράς’.

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική διαδικτυακή πλατφόρμα ‘CVfromGreece’, μέσω της οποίας βοήθησε νέους να βελτιώσουν τα βιογραφικά τους για αιτήσεις εργασίας ή σπουδών στο εξωτερικό.

Ο Στέφανος ζει στο Miami των ΗΠΑ. Μιλά άπταιστα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Είναι ιδιαίτερα φιλόζωος και ευαισθητοποιημένος σε θέματα ισότητας και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Οι θέσεις του

Εργασιακά:



Επιστροφή από τον εργασιακό Μεσαίωνα στο σήμερα. Εργασία με κανόνες και αυστηρούς ελέγχους για την τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων (επαναφορά ΣΣΕ και βάσιμου λόγου απόλυσης, θέσπιση υποχρέωσης αιτιολόγησης μη πρόσληψης, σύνδεση σε πραγματικό χρόνο του συστήματος ψηφιακής κάρτας με ΣΕΠΕ κ.α).

Τέλος στην καταστρατήγηση του χαρακτήρα των δελτίων παροχής υπηρεσιών από τους εργοδότες. Πλήρης εξομοίωση όσων εργάζονται με «μπλοκάκι» σε σχέση εξαρτημένης εργασίας με τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου (σε αποζημιώσεις, επιδόματα, δώρα, άδεια μητρότητας κλπ).

Φορολογία:

Καθιέρωση προοδευτικής φορολογίας με γενναία ελάφρυνση για τους υπαλλήλους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υπό νέα φορολογική κλίμακα.

Ισχυρά κίνητρα σε επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς που μεταφέρουν τη βάση τους εκτός Αθηνών, καθώς και σε επιχειρήσεις που διανέμουν μετοχές (stock options) στους υπαλλήλους τους.

«Γινόμαστε Ευρώπη»:

Ανάληψη από την Εκκλησία της αποκλειστικής ευθύνης για τη μισθοδοσία, ασφάλιση και συνταξιοδότηση του κλήρου. Κρατική ενίσχυση για τη συντήρηση ναών, μονών και για τη διατήρηση της πολιτιστικής /θρησκευτικής κληρονομιάς.

Ριζικός εκσυγχρονισμός στρατού – θητείας:

-Επαγγελματικός Στρατός.

-Κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας και αντικατάστασή της από εξάμηνη εθνική «κοινωνική θητεία» για τους νέους και τις νέες, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται πλήρης κατάρτιση σε θέματα εθνικής άμυνας.

– Άμεση εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις πιο προοδευτικές νομοθεσίες των ευρωπαϊκών κρατών, σε όλα τα ζητήματα ισότητας και κοινωνικής προστασίας που αφορούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (από τις γυναίκες και τα άτομα με αναπηρία μέχρι τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και τις μονογονεϊκές οικογένειες, χωρίς καμία εξαίρεση). Κόντρα στη συντηρητικοποίηση και «δεξιοποίηση», η Ελλάδα να γίνει πρότυπο συμπερίληψης και ισότητας σε όλη την Ευρώπη.

– Απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας σε όσους αλλοδαπούς συμπληρώνουν 10ετή νόμιμη και συνεχή παραμονή στην Ελλάδα, χωρίς τεστ ιθαγένειας.

