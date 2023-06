Ελληνοτουρκικά – Ερντογάν: «Σταματήστε να εξοπλίζεστε στο Αιγαίο»

Η Τουρκία «προσπαθεί να μειώσει την εχθρότητα στο Αιγαίο, όχι να την αυξήσει», δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν, καλώντας την Ελλάδα «να σταματήσει να εξοπλίζεται».

Σε δηλώσεις του και αναφερόμενος στο Κυπριακό, σημείωσε ότι η νέα κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι «σε πιο ειρηνική ατμόσφαιρα», ωστόσο κάλεσε τη Λευκωσία «να αναγνωρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα» των Τουρκοκυπρίων.

#BREAKING Turkish President Erdogan calls on Greece to stop armament in Aegean Sea, saying: ‘We seek to reduce hostilities, not increase them’ pic.twitter.com/OEh3PjgZ2x

