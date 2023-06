Ερντογάν από Κατεχόμενα: Νέες συνομιλίες για το Κυπριακό μόνο μέσω αναγνώρισης του ψευδοκράτους

Οποιαδήποτε επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, θα γίνει «μέσω της αναγνώρισης της “ΤΔΒΚ”» -όπως αποκαλεί η Τουρκία το ψευδοκράτος- δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατά την επίσκεψή του στα Κατεχόμενα τη Δευτέρα.

«Οι Τουρκοκύπριοι δεν ήταν ποτέ μειονότητα», ανέφερε σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu ο Ερντογάν, κατά την πρώτη επίσκεψή του στα Κατεχόμενα μετά την επανεκλογή του.

Υποστήριξε επίσης ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει αποφασιστικά να υποστηρίζει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα» των Τουρκοκυπρίων.

If there is to be return to negotiating table on Cyprus, it will be through recognition of Turkish Republic of Northern Cyprus, Türkiye’s President Erdogan says

