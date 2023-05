Αλβανία: «Όχι» στην αποφυλάκιση Μπελέρη, αποφάσισε το δικαστήριο

Παραμένουν στην φυλακή οι Φρέντι Μπελέρης και Παντελής Κοκαβέσης, όπως αποφάσισε αργά το απόγευμα σήμερα, το Ειδικό Δικαστήριο Πάταξης της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος στα Τίρανα.

Ο δύο προφυλακισθέντες δεν παρέστησαν στην εκδίκαση της υπόθεσής τους κατά την οποία η υπεράσπιση ζήτησε την αποφυλάκισή τους επικαλούμενη, εκτός των άλλων και λόγους υγείας.

Όπως είναι γνωστό, ο Παντελής Κοκαβέσης βρίσκεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Τιράνων με σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Φρέντι Μπελέρης μεταφέρθηκε από χθες και αυτός στις φυλακές των Τιράνων ενώ υπέβαλε στο δικαστικό σώμα ιατρικές γνωματεύσεις ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας που ωστόσο δεν ελήφθησαν υπόψη.

Αν δεν υπάρξει αλλαγή της απόφασης προφυλάκισης από ανώτερα δικαστικά όργανα οι Μπελέρης και Κοκαβέσης θα παραμείνουν προφυλακισμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της ανάκρισης και εκδίκασης της υπόθεσης από το ίδιο δικαστήριο.

1/3 The meeting w/my colleague & good friend 🇬🇷 FM @NikosDendias in Brussels was a good opportunity to discuss in a frank manner Mr. Beleri's case.I made it clear that this is a judicial matter that should not affect the new page we have opened in our bilateral relation. pic.twitter.com/XSH1uTqTaw

