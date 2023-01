Qatargate: Στη φυλακή παραμένει η Εύα Καϊλή

Στη φυλακή παραμένει η Εύα Καϊλή σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας Βρυξελλών καθώς φαίνεται ότι ούτε σήμερα έπεισε για την αθωότητά της, όσον αφορά το σκάνδαλο διαφθοράς Qatragate, που πλήττει το Ευρωκοινοβούλιο.

Κατά την διάρκεια της σημερινής της ακρόασης από τις βελγικές Αρχές η κ. Καϊλή δήλωσε ξανά αθώα και στηρίχθηκε εκ νέου στο ότι είναι μητέρα ενός παιδιού που στερείται και την ίδια, αλλά και τον πατέρα του.

Οι δικηγόροι της Ελληνίδας πολιτικού έχουν ζητήσει να αφεθεί ελεύθερη με βραχιολάκι επιμένοντας πως είναι αθώα και δεν είχε εμπλοκή στο σκάνδαλο.

Σε δελτίο τύπου αναφέρεται:

«Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας έρευνας της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας για φερόμενη εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, η Ε.Κ. εμφανίστηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του Πρωτοδικείου στις Βρυξέλλες.

Με απόφασή του σήμερα το πρωί, το προδικαστικό τμήμα επιβεβαίωσε την προφυλάκιση της Ε.Κ. Εάν ασκήσει έφεση κατά αυτής της απόφασης εντός 24 ωρών, θα εμφανιστεί ενώπιον του εφετείου εντός 15 ημερών».

Νωρίτερα, ο συνήγορος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, είχε κάνει λόγο για «βασανιστήρια» στα οποία υπόκειται η πελάτισσά του.

ιδικότερα, ο κ. Δημητρακόπουλος δήλωσε μεταξύ άλλων

🇪🇺 Eva Kaili’s lawyer alleged that the MEP’s detention conditions have at time amounted to “torture” following a pre-trial hearing in Brussels on Thursday.

— euronews (@euronews) January 19, 2023