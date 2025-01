Ήρεμα νερά… με τις ΗΠΑ επιδιώκει η Κίνα

Με τα «νερά» των ΗΠΑ φαίνεται ότι πηγαίνει η Κίνα, ρίχνοντας τους τόνους δύο εβδομάδες περίπου πριν από την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, που φαίνεται διατεθειμένος να επαναλάβει τον εμπορικό πόλεμο με τη χώρα του μεταξιού, κάτι που είχε ξεκινήσει κατά την πρώτη θητεία του στον προεδρικό θώκο το 2017.

Μετά την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να συμπεριλάβει σε μία λίστα του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας δύο εταιρείες του κινεζικού ομίλου της Cosco ως επιχειρήσεις που έχουν δεσμούς με τον κινεζικό στρατό, η κινεζική εταιρεία, σε ανακοίνωσή της, τόνισε ότι το θέμα θα αποσαφηνιστεί σύντομα με τις αμερικανικές αρχές, αναφέροντας παράλληλα ότι οι θυγατρικές της τηρούν με συνέπεια και αυστηρή συμμόρφωση τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς σε όλες τις διεθνείς δραστηριότητές τους.

Την ίδια ώρα ο κινεζικός κρατικός λιμενικός όμιλος Shandong Port Group, με δραστηριότητες στα λιμάνια Yantai, Quingdao, Rizhao και Bohai Bay, απαγόρευσε αιφνιδιαστικά τις υπηρεσίες δεξαμενόπλοιων που περιλαμβάνονται στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ.

Επισημαίνεται ότι στα τέρμιναλ του λιμενικού κινεζικού ομίλου εξυπηρετούνται δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο στην Κίνα από τη Ρωσία, το Ιράν και τη Βενεζουέλα, χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλες κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Αύξηση ναύλων;

Η κίνηση του λιμενικού ομίλου Shandong Port Group θεωρείται ως «ξαφνικό φρένο», καθώς από τον Δεκέμβριο τουλάχιστον οκτώ VLCCs που παραβίασαν τις κυρώσεις κατέπλευσαν στα λιμάνια του, σύμφωνα με στοιχεία της Vortexa και της Lloyd’s List Intelligence.

Αναλυτές της αγοράς πετρελαίου εκτιμούν ότι η εν λόγω απόφαση του κινεζικού λιμενικού ομίλου θα μπορούσε να δώσει σημαντική ώθηση στα ναύλα των δεξαμενόπλοιων.

Ναυλομεσίτες της Fearnley, μιλώντας στη ναυτιλιακή επιθεώρηση του Tradewinds, υπολογίζουν ότι οι συνολικές ιρανικές εξαγωγές που επηρεάζονται από την απαγόρευση της Shandong ισοδυναμούν με περίπου 16 VLCCs.

Με βάση στοιχεία, η Κίνα θα χρειαστεί να αντικαταστήσει ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των ιρανικών βαρελιών με πετρέλαιο από αλλού.

Οι τιμές spot των VLCC από τον Κόλπο της Μέσης Ανατολής προς την Κίνα παρέμειναν αδύναμες στα 21.000 δολάρια ανά ημέρα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Vortexa, τα λιμάνια του ομίλου Shandong Port Group συμμετείχαν στην εκφόρτωση κατά μέσο όρο 670.000 βαρελιών ημερησίως ιρανικού αργού από πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ το 2024, σχεδόν το ήμισυ του μέσου όρου των 1.460.000 βαρελιών ιρανικών εξαγωγών ημερησίως.

Η εταιρεία συμβούλων πετρελαίου Kpler δήλωσε ότι η επαρχία Shandong εισήγαγε περισσότερα από 1,7 εκατ. βαρέλια αργού ημερησίως από το Ιράν, τη Βενεζουέλα και τη Ρωσία το 2024.

Τι λέει η Cosco Shipping

«Σημειώσαμε την πρόσφατη συμπερίληψη της Cosco Shipping (North America) Inc. και της Cosco Shipping Finance Co., Ltd. στον κατάλογο του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ με τις “κινεζικές στρατιωτικές εταιρείες”» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κινεζικός όμιλος, επισημαίνοντας παράλληλα ότι θα συνεργαστεί με τις αμερικανικές αρχές για τη διευθέτηση του θέματος.

«Η Cosco Shipping και οι θυγατρικές της τηρούν με συνέπεια τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς, διατηρώντας αυστηρή συμμόρφωση σε όλες τις διεθνείς δραστηριότητες. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διευκόλυνση του παγκόσμιου εμπορίου και στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εμπορικής ναυτιλίας και logistics σε πελάτες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών παραγωγών, των κατασκευαστών, των εταιρειών ενέργειας, των λιανοπωλητών και των εξαγωγέων στις Ηνωμένες Πολιτείες» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι καμία από τις προαναφερθείσες εταιρείες δεν είναι «κινεζική στρατιωτική εταιρεία».

Αναλυτές της αγοράς αναφέρουν ότι η αμερικανική κίνηση να εντάξει δύο θυγατρικές της Cosco με δραστηριοποίηση στις ΗΠΑ ως εταιρείες που έχουν με δεσμούς με τον κινεζικό στρατό έχει απώτερο στόχο να αποθαρρύνει αμερικανικές εταιρείες να διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες με τις εισηγμένες κινεζικές οντότητες και δεν αποτελεί κάποια κύρωση από μόνη της.

Η Cosco διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην κινεζική πρωτοβουλία Belt and Road, που αποσκοπεί στην επέκταση της κινεζικής επιρροής σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω επενδύσεων σε λιμάνια, ναυτιλιακές διαδρομές και υποδομές εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής των ΗΠΑ θεωρούν ότι αυτό αποτελεί πρόκληση για την παγκόσμια αγορά εμπορίου, αλλά και την ασφάλειά τους.