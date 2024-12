Omikron Yachts: Διεθνείς διακρίσεις για το σκάφος OT-60 του Ομίλου Γιώργου Προκοπίου

Σαρώνει τα διεθνή βραβεία το σκάφος OT-60 του ναυπηγείου Omikron Yachts του Ομίλου Γιώργου Προκοπίου.

Το ναυπηγείο εδρεύει στις εγκαταστάσεις της Olympic Marine (επίσης εταιρεία του ομίλου) στο Λαύριο και ειδικεύεται στην κατασκευή δύο ειδών σκαφών: τα σκάφη παραγωγής (OT-60 και OT-80) και τα custom projects (Argo 54).

Ως ναυπηγείο, δίνει έμφαση στο sustainability με μια ολιστική προσέγγιση, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας σκάφη με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Για να το πετύχει αυτό η εταιρεία έχει αφιερώσει σημαντικό χρόνο και πόρους στην αναζήτηση και υλοποίηση δημιουργικών και καινοτόμων λύσεων.

Το OT-60 είναι το πρώτο μοντέλο της εταιρείας, σχεδιασμένο για χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και εξαιρετικά άνετους χώρους.

Η σχεδιαστική ομάδα αποτελείται από: το design office της Omikron Yachts, το Juan K Studio, και τον Lorenzo Argento.

Η παραγωγή του OT-60 γίνεται εξ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Λαύριο.

Μέχρι σήμερα, το OT-60 έχει αποσπάσει μέσα στη χρονιά τρία βραβεία και συγκεκριμένα το Powerboat of the Year 2024, το World Yacht Trophies 2024 και το Best of Boats 2024.

Όσον αφορά την παραγωγική διαδικασία, έχουν ήδη παραδοθεί τέσσερα σκάφη στους ιδιοκτήτες τους, ενώ το πέμπτο αναμένεται να παραδοθεί στα τέλη Ιανουαρίου 2025.

Τα σκάφη

Το OT-80 ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο στο Cannes Yachting Festival και βρίσκεται στο development process. Η σχεδιαστική ομάδα είναι ίδια με του OT-60.

Όπως και στο OT-60, η προσέγγιση παραμένει προσανατολισμένη στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, με την προσθήκη ακόμα πιο άνετων και ευρύχωρων εσωτερικών χώρων λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους.

Το Argo 54 είναι ένα custom super sailing yacht 54 μέτρων. Βασίζεται στην καινοτομία και σχεδιάζεται όχι μόνο για να μην καταναλώνει ενέργεια, αλλά για να την παράγει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, επιτυγχάνοντας μηδενικές εκπομπές.

Το Argo 54 θα συνδυάζει την άνεση ενός super yacht με τις επιδόσεις ενός αγωνιστικού ιστιοπλοϊκού. Το OT-60 είναι μια σύγχρονη ερμηνεία της έννοιας της βιώσιμης κρουαζιέρας. Το κύτος, που ορίζεται ως Eco-Cruise, έχει σχεδιαστεί από τον Juan Kouyoumdjian, γνωστό πλέον σε όλους ως Juan K, έναν σχεδιαστή γνωστό για τις εκπληκτικές επιδόσεις των σκαφών του σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες.

Είναι βελτιστοποιημένο για ταχύτητες πλεύσης μεταξύ 8 και 14 κόμβων, εξασφαλίζοντας μειωμένη κατανάλωση και εξαιρετική απόδοση. Προωθείται από δύο κινητήρες Yanmar 250 ίππων, με κιβώτιο ταχυτήτων σε σειρά, που δεν στεγάζονται στις σήραγγες αλλά σε ένα διαμορφωμένο τμήμα της γάστρας. Με αυτή τη διαμόρφωση το σκάφος πλέει με εντυπωσιακή ησυχία, δίνοντας μια εμπειρία ηρεμίας, χαρακτηριστική της ιστιοπλοΐας.

Και η κατανάλωση ακολουθεί αυτή τη φιλοσοφία «less is more»: με 10 κόμβους πλέεις με κατανάλωση 1,25 λίτρο ανά μίλι που πέφτει στο κατώφλι της αναλογίας 1:1 στους 8 κόμβους (και καθαρή γάστρα).

Το ναυπηγείο

Μέσα στις εγκαταστάσεις της Olympic Marine στο Λαύριο βρίσκεται και το ναυπηγείο Omikron Yachts. Πρόκειται για μια ιδιόκτητη, πλήρως εξοπλισμένη και στελεχωμένη ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα, γεγονός που την καθιστά τη μοναδική μαρίνα στην Αττική που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των σκαφών.

Με μόνιμο προσωπικό 30 ειδικευμένων εργαζόμενων διαφόρων ειδικοτήτων, μια σειρά από εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες και μια βραβευμένη ομάδα ναυπηγών και μηχανικών σκαφών, η Olympic Marine μπορεί να αναλάβει και να διεκπεραιώσει όλες τις εργασίες, από μικροεπισκευές έως την πλήρη επισκευή ή μετασκευή του σκάφους.