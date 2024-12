Ρωσία: Ρήγμα σε τάνκερ λόγω κακοκαιρίας – Ένας νεκρός, διαρροή πετρελαίου (βίντεο)

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ το πρώτο τάνκερ, Volgoneft 212, είχε μήκος 136 μέτρων με πλήρωμα 15 ναυτών και διαχωρίστηκε στη μέση, με την πλώρη του να βυθίζεται, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα κύματα να σκεπάζουν το κατάστρωμα του.

Το πλοίο είχε ρωσική σημαία, ενώ ήταν κατασκευής του 1969. Υπέστη σοβαρές καταστροφές και είχε προσαράξει, δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι.

“Υπήρξε διαρροή πετρελαϊκών προϊόντων”, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία της Ρωσίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές, Rosmorrechflot.

Two Russian tankers carrying fuel oil — Volgoneft-212 and Volgoneft-239 — are sinking in the Kerch Strait. pic.twitter.com/XjeUlj1i8N

— NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2024