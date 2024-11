Νέα αύξηση στα ναύλα εμπορευματοκιβωτίων

Διψήφια κέρδη στη spot αγορά Ασίας – Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα κατέγραψε ο δείκτης εμπορευματοκιβωτίων της Σαγκάης.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, οι τιμές στα ναύλα εμπορευματοκιβωτίων κρατούνται υψηλά λόγω της συνεχιζόμενης διαταραχής στην εφοδιαστική αλυσίδα που έχουν προκαλέσει οι εκτροπές των containerships από την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας κάνοντας τον περίπλου της Αφρικής.

Επίσης μια άλλη εκδοχή αναφέρει ότι οι liners θέλουν να ενισχύσουν τα χαρτιά τους εν όψει της ανανέωσης των συμβολαίων για την καινούργια χρονιά.

Τιμές

Οι τιμές στη διαδρομή Σαγκάη – βόρεια Ευρώπη διαμορφώθηκαν στα 4.884 δολάρια ανά feu για την εβδομάδα που έληξε την Παρασκευή 01/11, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Την εβδομάδα που έληξε στις 25 Οκτωβρίου, οι τιμές σε αυτή τη διαδρομή αυξήθηκαν κατά 14% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον δείκτη της Σαγκάης Shangai Containerized Freigt (SCFI), οι τιμές στα ναύλα εμπορευματοκιβωτίων στη διαδρομή Σαγκάη – Μεσόγειο διαμορφώθηκαν στα 5.814 δολάρια ανά feu, αυξημένες κατά 14% αυτή την εβδομάδα, ξεπερνώντας την αύξηση 11% της προηγούμενης εβδομάδας.

«Αυτές οι spot αυξήσεις των ναύλων θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι προάγγελοι περισσότερων αυξήσεων, δεδομένων των ανακοινώσεων αύξησης των ναύλων [GRI] από διάφορους μεταφορείς από την 1η Νοεμβρίου αλλά και από τις 15 Νοεμβρίου», δήλωσε ο Lars Jensen, της εταιρείας συμβούλων Vespucci Maritime, σε διαδικτυακή ανάρτηση.

Σύμφωνα με την SCFI, οι τιμές των ναύλων Σαγκάης – δυτικής ακτής των ΗΠΑ ήταν κατά μέσο όρο 4.826 δολάρια ανά feu, αυξημένες κατά 1%, τόσο αυτή την εβδομάδα όσο και την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι τιμές από τη Σαγκάη προς την ανατολική ακτή των ΗΠΑ ήταν κατά μέσο όρο 5.258 δολάρια ανά feu, σημειώνοντας αύξηση 3%.

Γραμμές

Ο επικεφαλής αναλυτής της Xeneta Peter Sand τόνισε: «Οι Ευρωπαίοι ναυλωτές μπορεί να τρομάζουν από την άνοδο των μέσων τιμών spot στις εν λόγω συναλλαγές στις αρχές Νοεμβρίου, αλλά είναι σαφές ότι η θεμελιώδης κατεύθυνση της αγοράς κατευθύνεται προς τα κάτω».

Από την πλευρά του ο ναυτιλιακός αναλυτής της Jefferies, Omar Nokta, δήλωσε ότι η δυναμική της αγοράς στα ναύλα των κοντέινερ ήταν πιο εμφανής στις γραμμές Ασίας – Ευρώπης και Ασίας – Μεσογείου, οι οποίες ήταν οι γραμμές που δέχθηκαν τις μεγαλύτερες πτωτικές πιέσεις μετά την κορύφωσή τους τον Ιούλιο.

Απέδωσε τη συνήθη σύντομη εποχιακή άνοδο στην πρόωρη έναρξη της κινεζικής πρωτοχρονιάς στις 29 Ιανουαρίου.

Σημειώνεται ότι η ΟΛΠ Α.Ε., θυγατρική της Cosco Shipping Port, κατά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου παρουσίασε ρεκόρ εσόδων σε όλους τους τομείς, παρά τις εκτροπές των εμπορευματοκιβωτίων από τη Διώρυγα του Σουέζ που έχει οδηγήσει και σε αύξηση των ναύλων εμπορευματοκιβωτίων για δεύτερη εβδομάδα στην αγορά Ασίας – Ευρώπης.

Λιμάνι Πειραιά

Το λιμάνι του Πειραιά σημείωσε αύξηση κατά 6,2% το τρίτο τρίμηνο του 2024, όπου τα έσοδα ανήλθαν σε 174,9 εκατ. ευρώ (189,8 εκατ. δολάρια). Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 6,6%, στα 70,2 εκατ. ευρώ.

Μερίδια του λιμανιού της Ταϊλάνδης απέκτησε η Cosco Shipping.

Η Cosco Shipping Ports Co. Ltd. απέκτησε το 12,5% και το 30% των μετοχών της Thai Laemchabang Terminal Co., Ltd. (TLT) και της Hutchison Laemchabang Terminal Limited (HLT) στο λιμάνι Laem Chabang της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Το τίμημα αγοράς ανέρχεται σε περίπου 110 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Η TLT και η HLT είναι σήμερα οι μεγαλύτεροι φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών στη λιμενική περιοχή Laem Chabang.

Ο λιμένας Laem Chabang βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της πόλης Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, περίπου 60 ναυτικά μίλια από το λιμάνι και είναι ο σημαντικότερος διεθνής λιμένας εμπορευματοκιβωτίων αντιπροσωπεύοντας περίπου το 80% της εθνικής διακίνησης.

Στρατηγική στροφή Cosco στη ΝΑ Ασία

Η εξαγορά των συμμετοχών των TLT και HLT στο λιμάνι Laem Chabang της Ταϊλάνδης από την Cosco Shipping Ports σηματοδοτεί μια σημαντική στρατηγική διάταξη της εταιρείας στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Η εξαγορά ύψους 110 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ υπογραμμίζει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική πρόθεση της Cosco Shipping να εμβαθύνει την οικονομική και εμπορική συνεργασία Κίνας – Ταϊλάνδης και την αγορά της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, η Cosco ShippinG Ports λειτουργούσε και διαχειριζόταν 371 θέσεις ελλιμενισμού σε 39 λιμάνια σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων οι 224 είναι θέσεις ελλιμενισμού εμπορευματοκιβωτίων, με συνολική ετήσια χωρητικότητα διακίνησης περίπου 123 εκατ. TEUs.