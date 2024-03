Navigating Excellence: Όλα όσα συνέβησαν στο Νορβηγο-Ελληνικό Συνέδριο Καινοτομίας στη Ναυτιλία

Τι συμβαίνει όμως όταν περισσότερα από δέκα προσεκτικά επιλεγμένα στελέχη τεχνολογικών εταιρειών που απευθύνονται στην ναυτιλιακή αγορά έρχονται από την Νορβηγία στην Αθήνα για να μοιραστούν ιδέες, και παραδείγματα επιτυχημένων πρακτικών, να ακούσουν απαιτήσεις πελατών και να συμμετάσχουν σε μερικές πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις; Κάτι τέτοιο συνέβη μόλις πριν λίγες ημέρες σε ένα μέρος όχι και πολύ συνηθισμένο για ένα συνέδριο ναυτιλιακής τεχνολογίας.

Η Oriani Hellas ολοκλήρωσε με επιτυχία το Συνέδριο Ναυτιλιακής Καινοτομίας «Navigating Excellence: The Norwegian – Greek Maritime Innovation Summit», που πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Μαρτίου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα. Χρηματοδοτούμενο από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για την περίοδο 2014-2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Business Innovation Greece”, είχε ως στόχο την εξερεύνηση των ψηφιακών και τεχνολογικών λύσεων που μετασχηματίζουν το ναυτιλιακό τομέα.

Το Συνέδριο ξεκίνησε με ένα μήνυμα καλωσορίσματος από την κυρία Lajla Brandt Jakhelln, Πρέσβειρα της Βασιλικής Νορβηγικής Πρεσβείας στην Αθήνα, η οποία μεταξύ άλλων τόνισε: “Το ισχυρό πλεονέκτημα για τις ευρωπαϊκές οικονομίες ήταν πάντα η ικανότητά μας να καινοτομούμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό το πλεονέκτημα προκειμένου να ωθήσουμε την ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία στο επόμενο επίπεδο. Ο ανταγωνισμός από την Ασία είναι σκληρός. Η εύρεση των σωστών τεχνολογικών λύσεων είναι ζωτικής σημασίας. Αυτές οι τεχνολογίες συμβαδίζουν με την ψηφιοποίηση και τον μεγάλο όγκο δεδομένων (big data)…” Η ναυτιλία διανύει μια περίοδο μαζικής αλλαγής, με έναν ρυθμό ταχύτερο από ποτέ. Η τεχνολογία αναπτύσσεται εξαιρετικά γρήγορα και ενώ άλλες βιομηχανίες αλλάζουν και υιοθετούν τεχνολογικά εργαλεία, η ναυτιλία εξακολουθεί να είναι παραδοσιακή και πρέπει να καλύψει γρήγορα την απόσταση. Χρειαζόμαστε την τεχνολογία, όχι μόνο από επιχειρηματική σκοπιά, που οι διαδικασίες και οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και πιο παραγωγικοί, αλλά και για να αυξήσουμε την ασφάλεια, να φροντίσουμε καλύτερα τα πληρώματά μας και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε να σωθεί ο πλανήτης.

Όσον αφορά στην «ασυνήθιστη τοποθεσία» δηλαδή το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα, ο Philip Nielsen, συνιδρυτής της ORIANI HELLAS, ανέφερε: «…Αυτό το κτίριο (το μουσείο) έχει το άρωμα της θάλασσας, του Αιγαίου όπου ξεκίνησε η ελληνική ναυτιλία πριν από χιλιάδες χρόνια. Ο κυκλαδικός πολιτισμός τοποθετούσε τον άνθρωπο στο κέντρο του. Αυτή την ίδια κληρονομιά, τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αξίες κουβαλάει η επιτυχημένη ελληνική ναυτιλία του ΣΗΜΕΡΑ, όπου ο άνθρωπος εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε…» Κατά την Πρώτη Μέρα πραγματοποιήθηκαν τρεις κύκλοι παρουσιάσεων.

Ο πρώτος κύκλος επικεντρώθηκε στο “Vessel Performance”, με τον κ. Γιώργο Τεριακίδη, Area Manager της DNV Maritime, ως moderator. Συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

• “Hull Maintenance and its Role in Performance Optimization” – Όπου ο Age Hojmark | CEO της Shipshave υπογράμμισε την κρίσιμη σημασία της συντήρησης του κυτίου για τη βελτίωση της απόδοσης των πλοίων. Υποστήριξε την προληπτική συντήρηση η οποία εξασφαλίζει ευελιξία στο operation του πλοίου, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα μείωση του κόστους και μείωση των εκπομπών.

• “Smarter Hull Management – a Proactive Approach” – Όπου ο Manolis Levantis | Global Data Science Team Leader της Jotun, παρουσίασε τα οφέλη της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση του κύτους, τον αλγόριθμο για fouling prediction και τις λύσεις που προσφέρει η Jotun.

• “Practical Approach to Digital performance management” – Όπου ο Darri Gunnarsson | General Manager της Ascenz Marorka μίλησε για το smart shipping paradox, τι διακυβεύεται, την αξία του performance monitoring και παρουσίασε κάποια case-studies πάνω σε πραγματικά δεδομένα καθώς και την λύση της Ascenz Marorka.

Ακολούθησε ο δεύτερος κύκλος “Fuel Optimization” με moderator τον κ. Μιχάλη Κωνσταντινίδη, Managing Director της ZeroNorth A/S, ο οποίος είχε ομιλίες σχετικές με την μεγιστοποίηση της απόδοσης των καυσίμων και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θέματα που αναλύθηκαν:

• “Hydrogen Fuel Cells – a feasible pathway to zero emission ship operations” – Όπου ο Cristian Skajem | Head of Communications της Teco 2030 παρουσίασε την τεχνολογία TECO 2030’s Hydrogen Fuel Cells, τα υπάρχοντα projects, τα σχέδια και τις προοπτικές της εταιρείας.

• “Quantifying Environmental Impact” – Όπου η Tonje Sellevoll Imafidon | Commercial Director της Ecoxy AS παρουσίασε την ανάγκη των εταιρειών να αντιμετωπίσουν την περιβαλλοντική τους επίδραση, προσφέροντας λύση για την παροχή αξιόπιστων δεδομένων εκπομπών, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης της αποτελεσματικότητας των τροποποιήσεων μέσω μετρήσεων πριν και μετά.

• “FuelOpt Solution” – Όπου ο Richard Engelhart Bjercke | CCO της Manta Marine Technologies παρουσίασε τα καινοτόμα προϊόντα της εταιρείας, εστιάζοντας στο FuelOpt, το οποίο βελτιστοποιεί την κατανάλωση καυσίμου με βάση τα δεδομένα του πλοίου από πολλαπλές πηγές, την τεχνολογία του και τον τρόπο με τον οποίο μειώνει το κόστος και παρέχει αποτελέσματα.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με τον τρίτο κύκλο ομιλιών με κετρικό θέμα “Big Data”, με moderator τον Δρ. Ιωάννη Λαγούδη, Επίκουρο Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, διερευνώντας τον καθοριστικό ρόλο των δεδομένων στον μετασχηματισμό του τρόπου λειτουργίας των ναυτιλιακών εταιριών. Θέματα των πάνελ:

• “Using Data to improve efficiency: Drydocking and beyond” – Όπου ο John Wills | VP – Product Management της Shipnet, παρουσίασε την αξία των δεδομένων στη βελτίωση της αποδοτικότητας για τη βιομηχανία ναυτιλίας και έδειξε στο κοινό πώς η διαχείριση δεδομένων μπορεί να μετασχηματίσει τον τρόπο που μια εταιρεία χειρίζεται τη διαδικασία του dry-docking.

• “Simplify, Improve and Optimize your IT Solutions.” – Όπου ο Rolf Nøstdah | Sales Manager της The Ship AS, παρουσίασε τη νέα τάση στην καταγραφή δεδομένων και στην πρόσβαση σε πληροφορίες από διάφορα συστήματα με έναν πιο απλό και αποδοτικό τρόπο. Παρουσίασε επίσης μια περίπτωση πελάτη και έδειξε πώς μπορεί να επιτευχθεί η καλύτερη αναλογία κόστους-οφέλους μέσα στις λειτουργίες φορτίου και λιμένα.

• “How to build a solid digital strategy by leveraging your fleet’s data.” – Όπου ο Διονύσης Ασημακόπουλος | Growth Manager της Kongsberg Digital, παρουσίασε τον κρίσιμο ρόλο της συλλογής των δεδομένων από το στόλο της ναυτιλιακής εταιρείας για τον σχεδιασμό μιας ψηφιακής στρατηγικής προκειμένου να ανταποκριθεί στις παρούσες και μελλοντικές απαιτήσεις. Επισήμανε ότι η σωστή συλλογή δεδομένων επιτρέπει στις εταιρείες να βελτιώσουν την ασφάλεια, την ευελιξία και τη μακροπρόθεσμη επιβίωση.

Παρακολουθώντας την πρώτη μέρα παρουσιάσεων, έγινε σαφές ότι δεν είναι μόνο αναγκαία η καλή συνεργασία μεταξύ προμηθευτών και πελατών, αλλά είναι πολλαπλά τα οφέλη και από μια συνεργασία διαφορετικών προμηθευτών μεταξύ τους. Όπως είπε ο John Vandoros, General Manager της ORIANI, σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί η ψηφιοποίηση στην Ελλάδα: «Η απάντηση είναι μέσω της ανάπτυξης σχέσεων και της συνάντησης αντιπροσώπων για να συζητήσουν τα πραγματικά θέματα του τελικού χρήστη…». Αυτό σημαίνει ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να κατανοήσουμε και να επιλύσουμε τα πολύπλοκα θέματα της ναυτιλίας σήμερα είναι μέσω της καλλιέργειας σχέσεων για τη συνολική κατανόηση των απαιτήσεων των ναυτιλιακών εταιρειών. Όπως επίσης επεσήμανε: «Οι ειλικρινείς συζητήσεις και οι ρεαλιστικές υποσχέσεις από εταιρείες λογισμικού (προς τους πελάτες τους) θα δημιουργήσουν εμπιστοσύνη και θα τους επιτρέψουν χρόνο για να παραδώσουν τη σωστή λύση». Με άλλα λόγια, με την προώθηση μιας κουλτούρας διαφάνειας και ρεαλιστικών προσδοκιών, οι εταιρείες λογισμικού (software development) μπορούν να χτίσουν ισχυρές σχέσεις με τις ναυτιλιακές εταιρείες. Αυτό θα τους επιτρέψει τον απαραίτητο χρόνο και χώρο για να αναπτύξουν και να παραδώσουν λύσεις που είναι προσαρμοσμένες στις σημερινές ανάγκες της αγοράς. Η Δεύτερη Ημέρα επικεντρώθηκε σε λύσεις που αφορούν τα πληρώματα. Πιο συγκεκριμένα υπήρξαν δύο κύκλοι παρουσιάσεων.

Στον πρώτο, με θέμα “Crew & Training” moderator ήταν η Κατερίνα Σκουρτανιώτη, Managing Director στην VENLYS, τονίστηκε η σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου στη ναυτιλία και η συστηματική εκπαίδευσή του, μέσα από τρεις σημαντικές παρουσιάσεις:

• “Next Generation Safety Culture Program” – Όπου ο Didrik Svendsen | CEO της Sayfr, παρουσίασε πώς η SAYFR έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα υψηλής τεχνολογίας για να καλλιεργεί κουλτούρα και συμπεριφορές που έχουν σε εφαρμογή εταιρείες- όλα βασισμένα στην επιστήμη. Συζήτησε τη σημασία των παρεμβάσεων που βασίζονται σε δεδομένα και πώς τα Value Propositions για τα Culture Change Processes έχουν αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια.

• “Gamification Training for the Industry” Όπου ο Felix Gorbatsevich | CEO της PaleBlue εφάρμοσε τις αρχές του gaming engagement στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού. Εδωσε έμφαση στη σημασία της ευχαρίστησης, και της ύπαρξης διαδραστικών και αποτελεσματικών μεθόδων eLearning ανάμεσα σε μια ποικιλία digital training εναλλακτικών επιλογών, συμπεριλαμβανομένων των Digital Interactive Training και Virtual Reality.

• “Data in action: optimized decision making in crewing” – Όπου ο Agapitos Diakogiannis | CEO & Συνιδρυτής της Seafair παρουσίασε τη λύση της Seafair και την αξία της ψηφιακής προσέγγισης στη διαχείριση του πληρώματος, τονίζοντας πώς τα συστήματα πρέπει να εξυπηρετούν τους ανθρώπους και όχι το αντίστροφο. Η Seafair βοηθά τις ναυτιλιακές εταιρείες να πάψουν να εξυπηρετούν αυτές ένα σύστημα και εξασφαλίζει ότι το σύστημα εξυπηρετεί αυτές.

Ο δεύτερος κύκλος ομιλιών, με κεντρικό θέμα “Crew Health & Safety” με moderator τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφύλλου, Head of Strategy & Development στην HELMEPA, επικεντρώθηκε στην ασφάλεια και την υγεία των ναυτικών μας.

• “Enhancing Maritime Safety with Dimeq Solutions” – Όπου ο Øystein Bondal | CEO της Dimeq παρουσίασε πώς η Dimeq αναπτύσσει, παράγει και πωλεί μια πρωτοποριακή πλατφόρμα επικοινωνίας και συστήματα ασφαλείας. Η Dimeq προσφέρει μια έξυπνη πλατφόρμα ασφάλειας με Man Overboard Detection, μια πλατφόρμα επικοινωνίας και ένα σύστημα ασφαλείας για μικρά πλοία , που οδηγούν στη μετάβαση των πλοίων σε “smart ships”.

• “Digital Management of ships medicine chest” – Όπου ο Geir Østrem | CEO της ShipMed AS, αντιμετώπισε την πρόκληση να εξασφαλίσουν στα πλοία επαρκή και σύμφωνα με τους κανονισμούς ιατρικά εφόδια και εξοπλισμό εν πλω, ανεξαρτήτως σημαίας, ταξιδιού ή μεγέθους πληρώματος. Η λύση της ShipMed, διασφαλίζει proactively την διαχείριση και document compliance, διατηρώντας τα πλοία σύμφωνα με τις υπάρχουσες κανονιστικές απαιτήσεις

• “Pioneering Maritime Healthcare with Data-Driven Innovation” – Όπου η Laura Benzonana, PhD| CEO της Health4Crew, εξήγησε πώς οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να ακολουθήσουν μια προληπτική αντί για αντιδραστική προσέγγιση στην υγεία και την ευημερία του πληρώματος, και πώς επιλέγοντας τα σωστά συστήματα, είστε σε θέση να έχετε γρήγορη πρόσβαση και ανάλυση δεδομένων υγείας του πληρώματος σας κατά τη διάρκεια ιατρικής έκτακτης ανάγκης.

Όπως επισήμανε ο έμπειρος καπετάνιος Δημήτρης Ασλάνογλου από την Eletson Cooperation στο τελευταίο πάνελ του συνεδρίου, “…ένα πιο ευτυχισμένο πλήρωμα, είναι ένα πιο ασφαλές πλήρωμα…”. Συνοψίζοντας, αυτή η συνάντηση δεν αφορούσε μόνο τις νορβηγικές εταιρείες που παρουσίαζαν ψηφιακές λύσεις στη ναυτιλία. Το συνέδριο παρείχε στους νορβηγούς εκπροσώπους την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις για την ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι ελληνικών ναυτιλιακών εταιριών είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις από νορβηγικές ναυτιλιακές λύσεις και πρακτικές, μέσω περιπτώσεων μελέτης και νέων τεχνολογιών. Αναμφίβολα, δημιουργήθηκε ένα περιβάλλον όπου και οι δύο συμμετείχαν σε εποικοδομητικό διάλογο και απέκτησαν μια πιο βαθιά κατανόηση των λειτουργικών δυναμικών του καθενός.