Danaos Corporation: «Θωρακισμένη» απέναντι στην επιβράδυνση της ναυλαγοράς

Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα κατέγραψε το 2022 η Danaos Corporation, συμφερόντων του Γιάννη Κούστα, παρά την επιβράδυνση της ναυλαγοράς των πλοίων μεταφοράς containers.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 559,2 εκατ. δολάρια, έναντι 1 δισ. δολαρίων το 2021. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2022 η κερδοφορία διαμορφώθηκε σε 152,7 εκατ. δολάρια από 165,9 εκατ. δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τα λειτουργικά έσοδα της εισηγμένης «σκαρφάλωσαν» στα 993,3 εκατ. δολάρια το 2022, έναντι 689,5 εκατ. δολαρίων το 2021 και στα 252,4 εκατ. δολάρια στο τέταρτο τρίμηνο, από 215 εκατ. δολάρια το ίδιο διάστημα του 2021.

Ενισχυτικά λειτούργησε η ολοκλήρωση της πώλησης των containerships Catherine C και Leo C το Νοέμβριο 2022, η οποία απέφερε έξτρα κέρδη 37,2 εκατ. δολαρίων. Σημειώνεται ότι το Δεκέμβριο του περασμένου έτους, η εταιρεία συμφώνησε να παραχωρήσει το Amalia C (ηλικίας 25 ετών), έναντι περίπου 5,1 εκατ. δολαρίων.

Ως αποτέλεσμα των πολυετών ναυλώσεων που εξασφάλισε τα προηγούμενα χρόνια η Danaos, η κάλυψη του στόλου σε ναυλώσεις φτάνει το 92,6% για το 2023 και το 63,3% για το 2024.

Τα συνολικά συμβασιοποιημένα έσοδα αγγίζουν τα 2,1 δισ. δολάρια και η μέση υπολειπόμενη διάρκεια ναυλώσεων τα 3,4 έτη.

H ρευστότητα της εταιρείας διαμορφώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 στα 650,2 εκατ. δολάρια. Σε αυτό το πλαίσιο, η Danaos προχώρησε στη διανομή μερίσματος 0,75 δολαρίων ανά μετοχή για το τέταρτο τρίμηνο του 2022, το οποίο θα καταβληθεί στις 14 Μαρτίου 2023.

«Δεδομένων των περιορισμένων βραχυπρόθεσμων καθοδικών ρίσκων και των ελάχιστων υποχρεώσεων χρέους της εταιρείας, έχουμε άφθονη δύναμη πυρός για να εκμεταλλευτούμε ευκαιριακά την επικείμενη ύφεση» τόνισε ο κ. Κούστας.