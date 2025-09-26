Η εκλογική επιτροπή της Μολδαβίας δέχθηκε κυβερνοεπίθεση λίγες μέρες πριν τις εκλογές

Η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Μολδαβίας κατηγόρησε τη Ρωσία για μια κυβερνοεπίθεση που στόχευσε την εκλογική επιτροπή της χώρας αυτή την εβδομάδα, μόλις λίγες μέρες πριν από κρίσιμες βουλευτικές εκλογές.

Η Ντοΐνα Νίστορ, αναπληρώτρια πρωθυπουργός και υπουργός ψηφιακών υποθέσεων της χώρας, δήλωσε σε συνέντευξή της στο Politico την Πέμπτη ότι η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της χώρας έχει πλέον ασφαλιστεί. «Αυτή ήταν μια ευπάθεια που εντοπίστηκε και πλέον έχει διορθωθεί», είπε.

Η κυβερνοεπίθεση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης υβριδικής εκστρατείας της Ρωσίας κατά της Μολδαβίας που είχε σχεδιαστεί «μήνες νωρίτερα» και στοχεύει «στην αποσταθεροποίηση της δημοκρατίας μας», δήλωσε η Νίστορ κατά την επίσκεψή της στις Βρυξέλλες.

Εκλογές υπό επιρροή και παραβιάσεις ασφαλείας

Οι Μολδαβοί θα προσέλθουν στις κάλπες την Κυριακή σε εκλογές που σημαδεύονται από προσπάθειες παρέμβασης, τις οποίες δυτικοί αξιωματούχοι ασφαλείας και εταιρείες κυβερνο-κατασκοπείας αποδίδουν στη Ρωσία. Η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μαΐα Σάντου, δήλωσε τη Δευτέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η Ρωσία ξοδεύει «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ» για να υπονομεύσει τις εκλογές.

Σε μία από τις πιο πρόσφατες επιθέσεις, χάκερς ανακατέλαβαν δρομολογητές Wi-Fi για να υπερφορτώσουν τους διακομιστές της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Μολδαβίας, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της χώρας, Βιορέλ Τσερνέουτσανου, στα τοπικά μέσα την Τετάρτη, σε μια επίθεση γνωστή ως «distributed denial-of-service» (DDoS).

Όπως και η Ουκρανία, η Μολδαβία αποτελεί «εργαστήριο» για την αντιμετώπιση «μερικών από τις πιο προηγμένες υβριδικές απειλές της εποχής μας», δήλωσε η Νίστορ. «Αυτό μας καθιστά ένα φυσικό πεδίο δοκιμών για την Ευρώπη, έναν τόπο όπου μπορούμε να δοκιμάσουμε νέα εργαλεία [και] νέες πολιτικές».

Κλίμακα ρωσικής παρέμβασης και διεθνής στήριξη

Σύμφωνα με τον Στανισλάβ Σεκριέρου, σύμβουλο εθνικής ασφάλειας της Σάντου, «η κλίμακα της ρωσικής παρέμβασης σήμερα υπερβαίνει κατά πολύ ό,τι είδαμε το 2024».

«Βλέπουμε πρωτοφανείς προσπάθειες: περισσότερα χρήματα για την αγορά ψήφων, περισσότερη παραπληροφόρηση που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη και ενισχύεται από δίκτυα τρολ, και περισσότερους πόρους αφιερωμένους στην οργάνωση βίας στους δρόμους. Η Ρωσία χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για να επηρεάσει αυτές τις εκλογές», δήλωσε στο Politico.

Η υποστήριξη της Μολδαβίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει μειωθεί, εν μέρει όταν διαλύθηκε η αναπτυξιακή της υπηρεσία USAID νωρίτερα φέτος, μεταφέροντας μεγαλύτερο μέρος του βάρους στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από Politico