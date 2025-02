Μήνυμα Τουσκ στην ΕΕ για την Ουκρανία: Φτάνει πια με τις συζητήσεις, ήρθε η ώρα να δράσουμε

«Φτάνει πια με τις συζητήσεις, ήρθε η ώρα να δράσουμε!» τονίζει ο Τουσκ, σε ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ απαριρθεί τρεις ενέργειες που πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πρώτον, προτείνει η Ευρώπη να «χρηματοδοτήσει τη βοήθειά μας για την Ουκρανία από τα ρωσικά παγωμένα περιουσιακά στοιχεία».

Δεύτερον, ο Πολωνός ηγέτης σημειώνει ότι πρέπει να ενισχυθεί η αεροπορική αστυνόμευση, καθώς και τα «σύνορα της ΕΕ με τη Ρωσία».

Και, τέλος, ο Τουσκ επισημαίνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει «να υιοθετήσει γρήγορα νέους δημοσιονομικούς κανόνες για να χρηματοδοτήσει την ασφάλεια και την άμυνα της ΕΕ. Τώρα!».

Enough talking, it’s time to act! 1. Let’s finance our aid for Ukraine from the Russian frozen assets. 2. Let’s strengthen air policing, the Baltic sentry and the EU borders with Russia. 3. Let’s swiftly adopt new fiscal rules to finance the EU security and defence. Now!

— Donald Tusk (@donaldtusk) February 20, 2025