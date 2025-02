Μόναχο: Με «άδεια ανοχής» στη Γερμανία ο 24χρονος Αφγανός – Καμία επιείκεια λέει ο Σολτς

Ο 24χρονος φέρεται να έφθασε στην Γερμανία στο τέλος του 2016, ενώ η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων είχε στο μεταξύ απορρίψει την αίτησή του για άσυλο.

Ο Φαρχάντ Ν. είχε λάβει την λεγόμενη «άδεια ανοχής», με την οποία είχε ανασταλεί η απέλασή του.



Η τελευταία τοποθεσία στην οποία είχε καταγραφεί ο δράστης ήταν και πάλι το Μόναχο.

Το έγκριτο γερμανικό περιοδικό αναφέρει ακόμη ότι ο συλληφθείς είχε αναρτήσει ισλαμιστικά σχόλια στο διαδίκτυο λίγο πριν από την σημερινή επίθεση.

Munich attacker identified as Farhad N. from Afghanistan. He reportedly posted Islamist content before the heinous crime. pic.twitter.com/Fp9DbPrlf2

Τέλος το Spiegel μετέδωσε επίσης ότι η Εισαγγελία του Μονάχου χειρίζεται την υπόθεση ως «επίθεση με εξτρεμιστικό υπόβαθρο» και η έρευνα διεξάγεται από το Κεντρικό Γραφείο Καταπολέμησης του Εξτρεμισμού, το οποίο υπάγεται στον Γενικό Εισαγγελέα.

BREAKING : The Moment when the Afghan national arrested in Munich, Germany! He drove car into Verdi rally, which resulted in 1 death & 28+ injured, including childrens. #Munich #Bavarian #Munchen #Verdi #Dachaure #Germany pic.twitter.com/4T6rmEDmIx https://t.co/aV0XfMpV4a

Στον δράστη αναφέρθηκε με δηλώσεις του και ο Γερμανός καγκελάριος Ολαφ Σολτς, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να ελπίζει σε επιείκεια και πρέπει να απομακρυνθεί από τη χώρα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Πέμπτη το ειδησεογραφικό πρακτορείο Focus, ο Σολτς σημείωσε:

«Αυτός ο δράστης δεν μπορεί να ελπίζει σε καμία επιείκεια. Πρέπει να τιμωρηθεί και πρέπει να φύγει από τη χώρα»

«Εφόρον μιλάμε για επίθεση, πρέπει να λάβουμε δράση κατά των πιθανών δραστών με όλα τα μέσα δικαιοσύνης», κατέληξε.

An Afghan migrant drove a car into a crowd this morning in Munich, killing a woman and injuring another 27 people. A child is fighting for its life.

We’re always warning that civil war “is coming”, but with these migrant-on-native attacks happening on a daily basis in Europe,… pic.twitter.com/SdKiNGiYhz

— Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) February 13, 2025