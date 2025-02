Ο Τραμπ πάτησε το κουμπί των τριγωνικών διαπραγματεύσεων: Τι έδειξαν οι επαφές με Πούτιν, Ζελένσκι

Αυτό είναι το συμπέρασμα του BBC, (και όχι μόνο) μετά από δύο παράλληλες και σημαντικές εξελίξεις:

Η είδηση ότι οι ηγέτες των δύο πιο βαριά οπλισμένων πυρηνικών εθνών –Ρωσίας και ΗΠΑ- πραγματοποίησαν μια φαινομενικά εποικοδομητική και εγκάρδια τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας 90 λεπτών είναι, εκ πρώτης όψεως, ένα ευπρόσδεκτο βήμα.

Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν έχουν σίγουρα μια καλή διαπροσωπική -ας την πούμε «εργασιακή» σχέση, σε έντονη αντίθεση με τη σχέση Πούτιν- Μπάιντεν.

«Αλλά αυτή η θετική κίνηση μπορεί κάλλιστα να αποβεί σε βάρος της Ουκρανίας», εκτιμά το ΒBC.

Ο Υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, εξέθεσε άλλωστε με κρυστάλλινα λόγια για το πού τάσσονται οι ΗΠΑ υπέρ της ειρήνης για την Ουκρανία. Με διατυπώσεις που αναμφίβολα η Μόσχα χαιρετίζει.

Η τριλογία αυτή συμπίπτει με τρεις ξεκάθαρους στόχους που είχε θέσει ο Ζελένσκι και η κυβέρνησή του. Τώρα έρχονται να καπελώσουν μία ήδη δεινή κατάσταση στο πεδίο της μάχης, όπου οι υπέρτεροι αριθμοί της Ρωσίας της επιτρέπουν να διεισδύσει βαθύτερα στα ουκρανικά εδάφη.

Με ένα τηλεφώνημα βεβαίως δεν τελειώνει ως δια μαγείας ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Το πότε θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες και πώς θα καταλήξουν δεν είναι ξεκάθαρο.

«Αλλά η Μόσχα έχει ήδη σημειώσει μια διπλωματική νίκη μόνο από το γεγονός αυτής της τηλεφωνικής συνομιλίας. Πηγαίνετε τρία χρόνια πίσω. Η απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν να εξαπολύσει μια πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον μετέτρεψε σε παρία. Η Ρωσία επλήγη από χιλιάδες διεθνείς κυρώσεις. Αργότερα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον ηγέτη του Κρεμλίνου. Ο Πρόεδρος Μπάιντεν καταδίκαζε τον Ρώσο ομόλογό του ως ‘δολοφόνο δικτάτορα’ και ‘απόλυτο κακοποιό’.

Και δείτε το σήμερα. Η γλώσσα του Λευκού Οίκου έχει αλλάξει. Το ίδιο και η προσέγγιση για τη Ρωσία. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι θέλει να «συνεργαστεί, πολύ στενά» με τον Πρόεδρο Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Και ελπίζει ότι ο ένας θα «επισκεφθεί τη χώρα του άλλου».

Από πολλές απόψεις, ο Βλαντιμίρ Πούτιν πέτυχε αυτό που θέλει: την ευκαιρία να διαπραγματευτεί απευθείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ουκρανία και την ευκαιρία να τοποθετηθεί στο πρώτο τραπέζι της διεθνούς πολιτικής», αναφέρει ο ανταποκριτής του βρετανικού δικτύου στη Μόσχα Στιβ Ρόζενμπεργκ.

Η επικοινωνία Πούτιν – Τραμπ διήρκησε μιάμιση ώρα. Ηταν η πρώτη άμεση επαφή του Πούτιν με εν ενεργεία Αμερικανό πρόεδρο από τον Φεβρουάριο του 2022. Τότε είχε μιλήσει με τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, λίγες ημέρες προτού διατάξει την επίθεση του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία.

Στην διαπνεόμενη από σχεδόν πανηγυρικό τόνο ανάρτησή του ο Τραμπ αναφέρει:

Μόλις είχα μία μακρά και εξαιρετικά παραγωγική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας. Συζητήσαμε για την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, την ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη, τη δύναμη του Δολαρίου και διάφορα άλλα θέματα. Αναλογιστήκαμε και οι δύο τη Μεγάλη Ιστορία των Εθνών μας και το γεγονός ότι πολεμήσαμε τόσο επιτυχημένα μαζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενθυμούμενοι ότι η Ρωσία έχασε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους και εμείς, παρομοίως, χάσαμε πάρα πολλούς! Μιλήσαμε ο καθένας για τα δυνατά σημεία των Εθνών μας και το μεγάλο όφελος που θα έχουμε κάποια μέρα από τη συνεργασία.

Αλλά πρώτα, όπως συμφωνήσαμε και οι δύο, θέλουμε να βάλουμε τέλος στους εκατομμύρια θανάτους που λαμβάνουν χώρα στον πόλεμο Ρωσίας/Ουκρανίας. Ο Πρόεδρος Πούτιν χρησιμοποίησε ακόμη και το ισχυρό μου σύνθημα, «ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ». Και οι δύο πιστεύουμε πολύ σε αυτό. Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε πολύ στενά, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης ο ένας στο έθνος του άλλου. Συμφωνήσαμε επίσης να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις οι αντίστοιχες ομάδες μας και θα ξεκινήσουμε καλώντας τον Πρόεδρο Ζελένσκι, της Ουκρανίας, για να τον ενημερώσουμε για τη συνομιλία, κάτι που θα κάνω αυτή τη στιγμή. Ζήτησα από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Μάικλ Ουόλς και τον Πρεσβευτή και Ειδικό Απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ να ηγηθούν των διαπραγματεύσεων, οι οποίες, πιστεύω ακράδαντα, θα είναι επιτυχείς. Εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν σε έναν πόλεμο που δεν θα είχε συμβεί αν ήμουν Πρόεδρος, αλλά συνέβη.

Επομένως πρέπει να τελειώσει. Δεν πρέπει να χαθούν άλλες ζωές! Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Πούτιν για τον χρόνο και την προσπάθειά του σε σχέση με αυτή την κλήση και για την απελευθέρωση, χθες, του Marc Fogel, ενός υπέροχου ανθρώπου που είδα προσωπικά χθες το βράδυ στον Λευκό Οίκο. Πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια θα οδηγήσει σε επιτυχή κατάληξη, ελπίζω σύντομα!

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, κατά την ενημέρωση των συντακτών, μίλησε για θετική αποτίμηση των συνομιλιών του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντίστοιχα.

Η Λέβιτ, αρχικά, επικαλέστηκε τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι είχε «πολύ καλές» συνομιλίες τόσο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι οποίες, όπως είπε, είναι απαραίτητα βήματα για τον τερματισμό του «γελοίου» πολέμου που οδήγησε σε «μαζικούς και εντελώς περιττούς» θανάτους και καταστροφές στην Ουκρανία.

Από την πλευρά της Μόσχας, ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι θέλει να βρεθεί μια «μακροπρόθεσμη λύση» στο θέμα της Ουκρανίας, μέσω «ειρηνευτικών συνομιλιών».

«Ο πρόεδρος Πούτιν αναφέρθηκε στην ανάγκη να καταπιαστούμε με τις βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης και συμφώνησε με τον Τραμπ ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια μακροπρόθεσμη λύση μέσω ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων», είπε στους δημοσιογράφους.

«Ο Ρώσος πρόεδρος κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να επισκεφθεί τη Μόσχα και εξέφρασε την ετοιμότητά του να δεχθεί Αμερικανούς αξιωματούχους στη Ρωσία σε αυτούς τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένου, φυσικά, του θέματος της ουκρανικής διευθέτησης», είπε ακόμη ο Πεσκόφ καταλήγοντας: «Πούτιν και Τραμπ συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν τις προσωπικές επαφές, συμπεριλαμβανομένης μιας κατά πρόσωπο συνάντησης».

Μάλλον αμήχανη ήταν η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι η οποία ειρήσθω εν παρόδω άργησε και αρκεά να δημοσιοποιηθεί.

Στην ανάρτησή του, ο Ουκρανός αναφέρει:

«Είχα μια ουσιαστική συζήτηση με πρόεδρο των ΗΠΑ. Μιλήσαμε για πολύ για τις ευκαιρίες επίτευξης ειρήνης, συζητήσαμε για την ετοιμότητά μας να συνεργαστούμε σε ομαδικό επίπεδο και τις τεχνολογικές δυνατότητες της Ουκρανίας—συμπεριλαμβανομένων των drones και άλλων προηγμένων βιομηχανιών. Είμαι ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ για το ενδιαφέρον του για το τι μπορούμε να πετύχουμε μαζί».

Και προσέθεσε : «Μιλήσαμε και για τη συνάντησή μου με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπένσεντ και την προετοιμασία ενός νέου εγγράφου για την ασφάλεια, την οικονομική συνεργασία και την εταιρική σχέση πόρων. Ο πρόεδρος Τραμπ μοιράστηκε λεπτομέρειες από τη συνομιλία του με τον Πούτιν».

