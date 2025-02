ΗΠΑ: Βίντεο με την πύρινη μπάλα μετά τη συντριβή στη Φιλαδέλφεια- «Έπεσε σαν βράχος»

Το ιδιωτικό ιατρικό αεροσκάφος με έξι επιβαίνοντες συνετρίβη κοντά στο εμπορικό κέντρο Roosevelt Mall της βορειοανατολικής Φιλαδέλφειας, στην Πενσιλβάνια. Η συντριβή έρχεται λίγες μέρες μετά τη θανατηφόρα σύγκρουση στον αέρα το βράδυ της Τετάρτης επιβατικού αεροπλάνου της American Airlines με στρατιωτικό ελικόπτερο Sikorsky H-60.

