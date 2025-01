Στο αεροσκάφος είχαν επιβιβαστεί 60 άτομα, ενώ υπήρχαν και 4 μέλη του πληρώματος. Το αεροσκάφος συνετρίβη στον ποταμό Ποτομάκ και η τύχη των επιβαινόντων παραμένει άγνωστη. Στο σημείο σωστικά συνεργεία.

Close up of the collision.

Why does it look like the Blackhawk flew straight into the jet? pic.twitter.com/KEW1UaItX5

