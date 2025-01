Γιατί τρεντάρει η λέξη disgusting στο X του Μασκ;

Με το hashtag/ χαρακτηρισμό #disgusting (δηλαδή αηδιαστικό) πολλοί καταφέρονται τόσο εναντίον της κίνησης του πλουσιότερου ανθρώπου του πλανήτη όσο και της επανεμφάνισης των Proud Boys και άλλων ακροδεξιών, νεοναζιστικών οργανώσεων στην ορκωμοσία Τραμπ.

Η χάρη που έδωσε επίσης ο Τραμπ σε σχεδόν 1.600 ταραχοποιούς, που είχαν εισβάλει στις 6 Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο συγκεντρώνει επίσης ανάλογα πυρά, συνοδευόμενα από τo #disgusting που φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των trends του X (πρώην Twitter).

Over 400,000 Americans died fighting the horrors of fascism in WWII—now we have Trump henchmen mimicking a Nazi salute? It’s a disgusting insult to their sacrifice and a chilling sign of where we’re headed. pic.twitter.com/O1HO6HT2fX

— VoteVets (@votevets) January 20, 2025