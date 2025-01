Ιράν: Αποκάλυψε υπόγεια ναυτική βάση 2 μέρες πριν την ορκωμοσία Τραμπ

Στις εικόνες παρουσιάζονται δεκάδες μικρά σκάφη εξοπλισμένα με πολυβόλα και πυραύλους.

The complex is located 500 meters below the earth’s surface, making it impossible to destroy with a bunker-buster

Η βάση «στην οποία σταθμεύουν σκάφη επίθεσης με εκτοξευτές πυραύλων βρίσκεται σε βάθος 500 μέτρων στα ύδατα του νοτίου Ιράν», μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

Ο στρατηγός Χοσεΐν Σαλαμί, διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, και ο στρατηγός Αλίρεζα Τανγκσίρι, διοικητής των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών, επισκέφθηκαν την βάση, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι «ορισμένα από τα σκάφη αυτά» έχουν την ικανότητα να πλήξουν αμερικανικά πλοία και αντιτορπιλικά», δύο μόλις ημέρες πριν την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ.

In Iran, the IRGC-N for the first time showed part of one of their underground bases in the Persian Gulf where their small missile boats, patrol boats, etc. are based. Stockpiles of sea mines, anti-ship missiles etc. are also located there. pic.twitter.com/G2u64fXQsK

