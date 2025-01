Ισραήλ: Στη δημοσιότητα τα ονόματα των 33 ομήρων που θα απελευθερωθούν – Ανάμεσά τους οι μικροί Άριελ και Κφιρ Μπίμπας

Στον κατάλογο των ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν σε διάστημα 42 ημερών, περιλαμβάνονται οι λεγόμενες «ανθρωπιστικές» περιπτώσεις:

Γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι και άνθρωποι με αναπηρία.

Σημειωτέον ότι το Ισραήλ δεν έχει ενημερωθεί πόσοι από τους 33 ομήρους είναι ζωντανοί, αν και θεωρείται ότι η πλειονότητά τους είναι εν ζωή.

Η σειρά της απελευθέρωσης δεν είναι ακόμη γνωστή. Οι ταυτότητες όσων πρόκειται να επιστρέφουν στις οικογένειές τους αναμένεται να δίδονται στη δημοσιότητα 24 ώρες πριν από κάθε απελευθέρωση.

I always stood and stand of the side of the Bibas boys! Give us all our brothers and sisters back! Now. It’s much to long. pic.twitter.com/pUKnST4rli

Βάσει του προγράμματος, τρεις ημέρες θα επιστραφούν την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας και ακόμη τέσσερις την έβδομη ημέρα.

Στη συνέχεια, τρεις όμηροι θα επιστρέφονται κάθε εβδομάδα για μια περίοδο τεσσάρων εβδομάδων.

Τέλος, 14 όμηροι θα επιστραφούν στην τελευταία, έκτη εβδομάδα της πρώτης φάσης της εκεχειρίας.

Ο κατάλογος είναι σχεδόν πανομοιότυπος με εκείνον που δημοσιεύτηκε από σαουδαραβικό ειδησεογραφικό πρακτορείο νωρίτερα αυτό το μήνα, αφού η Χαμάς προφανώς διέρρευσε ένα έγγραφο με τα ονόματα καθώς οι διαπραγματευτές πλησίαζαν στη σφράγιση της συμφωνίας.

These are the 33 Israeli hostages confirmed to be released in the first stage of the agreement. It includes 10 women, 2 children (Kfir and Ariel Bibas), 10 older men and another 11 men under 50.

It is not known which are alive, dead or wounded. We pray that as many return alive… pic.twitter.com/JU8VcYwxVb

— Hillel Fuld (@HilzFuld) January 17, 2025