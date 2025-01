Συρία: Χαλάρωση των κυρώσεων εξετάζει η ΕΕ, «αν επιτευχθεί πρόοδος»

Η Κάγια Κάλας αναφέρει πως συμμετείχε σε συνάντηση χθες, Πέμπτη, στη Ρώμη προκειμένου να «συντονιστούν οι προσπάθειες για τη μετάβαση στη Συρία» με τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ.

«Επιβεβαιώσαμε την ανάγκη μιας συμπεριληπτικής κυβέρνησης που θα προστατεύει όλες τις μειονότητες», υπογραμμίζει. «Η ΕΕ θα μπορούσε σταδιακά να χαλαρώσει τις κυρώσεις υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει χειροπιαστή πρόοδος».

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένεται να εξετάσουν ενδεχόμενη χαλάρωση των κυρώσεων κατά τη σύνοδό τους στις Βρυξέλλες στις 27 Ιανουαρίου.

Η Γερμανία και η Γαλλία τάσσονται υπέρ, όμως για τη λήψη απόφασης απαιτείται ομοφωνία των χωρών μελών.

Οι κυρώσεις που «παρακωλύουν την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια και εμποδίζουν την ανάκαμψη της χώρας θα μπορούσαν να αρθούν γρήγορα», είχε δηλώσει την Τετάρτη ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

