Στο στόχαστρο του Μασκ και η Νορβηγία για τα ποσοστά εγκληματικότητας μεταναστών

Κάνοντας retweet έναν πίνακα από την στατιστική υπηρεσία της χώρας, εστιάζει στα ποσοστά εγκληματικότητας ανά εθνοτική ομάδα και σχολιάζει:

«Το Κόμμα της Προόδου ανάγκασε τη Στατιστική Υπηρεσία της Νορβηγίας να δημοσιοποιήσει στοιχεία για το εθνικό έγκλημα. Σχεδόν οι μισοί Σομαλοί νεαροί άνδρες στο Όσλο (483 στους 1000) έχουν συλληφθεί και κατηγορηθεί για βίαιο έγκλημα.

Norway: the Progress Party forced Statistics Norway to release ethnic crime data.

Almost half of young Somali men in Oslo (483 out of 1000) got caught and charged with violent crime.

Prosecution rate for violent crime in Oslo among men age 15-24, 2021-23. pic.twitter.com/EU5ObmNNfo

