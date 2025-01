Σφοδρές χιονοπτώσεις παραλύουν Βρετανία και Ολλανδία

Χιλιάδες νοικοκυριά την ίδια στιγμή παραμένουν χωρίς ρεύμα, ενώ γίνεται αγώνας δρόμου να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Πολλά εκατοστά χιονιού έπεσαν στην Αγγλία και στην Ουαλία τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

Στο Δυτικό Γιορκσάιρ (βόρεια Αγγλία), το έδαφος καλύφθηκε σήμερα το πρωί από χιόνι ύψους 12 εκατοστών, έγινε γνωστό από τη βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office.

Έως 40 εκατοστά χιονιού έπεσαν σε ορισμένες περιοχές σε υψόμετρο άνω των 300 μέτρων.

Το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ (βόρεια Αγγλία) ανέφερε στο Χ λίγο μετά τις 07.00 τοπική ώρα ότι οι διάδρομοι προσγείωσης απογείωσης παραμένουν κλειστοί. «Οι επιχειρήσεις θα επαναληφθούν το συντομότερο», επισήμανε το αεροδρόμιο, συστήνοντας στους επιβάτες να επικοινωνήσουν με την αεροπορική εταιρεία τους.

Στο αεροδρόμιο του Λίβερπουλ (βόρεια) «οι ομάδες εργάζονται πυρετωδώς για να καθαρίσουν τον διάδρομο προσγείωσης απογείωσης», που έχει επίσης κλείσει.

Η κυκλοφορία, αντιθέτως, ξεκίνησε εκ νέου στα αεροδρόμια του Μπέρμιγχαμ και του Μπρίστολ, όπου οι διάδρομοι προσγείωσης απογείωσης έκλεισαν τη νύχτα.

Οι χιονοπτώσεις προκάλεσαν επίσης προβλήματα στην κυκλοφορία στους δρόμους.

Η διαχειρίστρια εταιρεία National Highways είπε πως πολλοί δρόμοι στη βόρεια Αγγλία έκλεισαν τη νύχτα.

Στο Χαμσάιρ (νότια Αγγλία), ένα τμήμα του αυτοκινητόδρομου προς τα βόρεια έκλεισε σήμερα το πρωί λόγω των πλημμυρών που προκάλεσε το χιόνι το οποίο έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τη National Highways.

Eyes are now moving towards middle of this coming working week. A low pressure is expected to track into N France, bringing a possibility of heavy snow into S England.

Exact track is once again uncertain but eyes on! ❄️ pic.twitter.com/Um1jmoKaLN

— Jay Bournemouth (@MetJayy) January 5, 2025