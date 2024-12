Κίνα: Μπήκε στη «χρονιά του Φιδιού» με φωτορυθμικά σόου και πυροτεχνήματα

Στο Πεκίνο, εορτασμοί έγιανν σε ένα πρώην χαλυβουργείο στα δυτικά προάστια της πόλης, ενώ στη Σαγκάη, πλήθη κόσμου συγκεντρώθηκαν για να δουν φωτορυθμικά σόου κατά μήκος του παγκοσμίου φήμης Περίπατο της Προκυμαίας και σε άλλες τοποθεσίες.

Στη κινεζική ειδική διοικητική περιοχή του Χονγκ Κονγκ πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη επίδειξη πυροτεχνημάτων πάνω από το λιμάνι Βικτόρια.

China celebrating the new year with this insane fireworks display pic.twitter.com/BUwEiWhz7D

