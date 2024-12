Νότια Κορέα: Τι προκάλεσε τη χειρότερη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία της χώρας – «Πολλά δεν βγάζουν νόημα»

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ανέκτησαν και το δεύτερο μαύρο κουτί και η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, που βύθισε τη χώρα στο πένθος, έχει ανοίξει. Αρχικά έγινε λόγος για δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ωστόσο, υπήρχαν πολλές μαρτυρίες που αντέκρουαν αυτή την εκδοχή. Το ίδιο το σοκαριστικό βίντεο από τη συντριβή δεν δείχνει να υπάρχει κάτι στον καιρό που θα προκαλούσε την αναγκαστική προσγείωση.

Το σενάριο για χτύπημα από ένα σμήνος πτηνών, που προκάλεσε πρόβλημα στον κινητήρα ή στο σύστημα προσγείωσης, είναι στο προσκήνιο. Τοπικά μέσα έχουν άλλωστε δώσει στη δημοσιότητα SMS που έλαβαν συγγενικά πρόσωπα ενός εκ των επιβαινόντων. Σε αυτό γίνεται λόγος για ένα πουλί που έχει πιαστεί στο φτερό, εμποδίζοντας το αεροσκάφος να προσγειωθεί κανονικά. «Μήπως πρέπει να αφήσω εδώ τις τελευταίες μου λέξεις;», γράφει ο επιβάτης και στη συνέχεια η επικοινωνία χάνεται.

A heartbreaking revelation: A passenger on Jeju Air flight 7C2216 reportedly messaged their family moments before the crash, saying, “We can’t land because a bird is stuck in the wing.” Their final words were, “Should I leave a last message?” before communication was lost. pic.twitter.com/jWL89pXrg8

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 29, 2024