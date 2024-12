Όταν ένα κύμα 16 ορόφων έπνιξε τα πάντα: 20 χρόνια από το πιο φονικό τσουνάμι της σύγχρονης ιστορίας

Οι περισσότεροι που βρέθηκαν στην πορεία των θανατηφόρων κυμάτων, στις 26 Δεκεμβρίου 2004, δεν είχαν ξανακούσει ποτέ για ένα τέτοιο φαινόμενο μέχρι να τους χτυπήσει.

«Το τσουνάμι είναι μια ιαπωνική λέξη», εξηγεί στους New York Times ένας από τους επιζώντες, ο Σιαμσίτικ, μηχανικός που τώρα διευθύνει το Κέντρο Έρευνας για Τσουνάμι και Μείωση Καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Σιαχ Κουάλα στην Μπαντά Ατσέ της Ινδονησίας. Εκείνη την εποχή, πίστευε ότι αυτό σήμαινε πως μόνο η Ιαπωνία έπρεπε να ανησυχεί για την φυσική καταστροφή. «Αυτό παραπλάνησε πολλούς ανθρώπους. Συμπεριλαμβανομένου και εμένα».

December 26 marks the 20th year since the 2004 Indian Ocean earthquake and #tsunami. The tsunami surprised researchers and hazard managers alike with its transoceanic reach and unprecedented magnitude.

✍️ Kusala Rajendran and @cprajendranhttps://t.co/LkhtLoePUz pic.twitter.com/PhVy272VpI

