Ρωσία: Δύο ρωσικά πετρελαιοφόρα ναυάγησαν στη Μαύρη Θάλασσα

Πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα η Εισαγγελία Νοτίων Μεταφορών της Ρωσίας έδειξαν ένα από τα τάνκερ σπασμένο στη μέση και να βυθίζεται μέσα σε μια σφοδρή καταιγίδα, με λωρίδες πετρελαίου ορατές στο νερό.

Τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος φέρεται να σκοτώθηκε.

Το δεύτερο πλοίο λέγεται ότι παρασύρθηκε αφού υπέστη ζημιές και αντικρουόμενες αναφορές υποδηλώνουν ότι μπορεί αργότερα να προσάραξε.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο στενό του Κερτς, που χωρίζει τη Ρωσία από την Κριμαία – την ουκρανική χερσόνησο που προσαρτήθηκε παράνομα από τη Μόσχα το 2014.

Two Russian tankers carrying fuel oil — Volgoneft-212 and Volgoneft-239 — are sinking in the Kerch Strait. pic.twitter.com/XjeUlj1i8N

— NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2024