Ισόβια για τον «χειρότερο παιδόφιλο όλων των εποχών» – Κακοποίησε πάνω από 300 κορίτσια 1 έως 7 ετών

Ο Άσλεϊ Πολ Γκρίφιθ, 47 ετών, ομολόγησε 307 αδικήματα που διαπράχθηκαν σε παιδικούς σταθμούς στην αυστραλιανή πολιτεία Κουίνσλαντ και στο εξωτερικό μεταξύ 2003 και 2022. Τα θύματά του ήταν ηλικίας μεταξύ ενός και επτά ετών.

Ο δικαστής Πολ Σμιθ χαρακτήρισε την κλίμακα και τη φύση των εγκλημάτων «φρικτή», λέγοντας ότι «υπήρξε μια σημαντική παραβίαση της εμπιστοσύνης». Σύμφωνα με το BBC ο Γκρίφιθ κατηγορείται χωριστά για κακοποίηση περισσότερων από δώδεκα παιδιών στην αυστραλιανή πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας και στην Ιταλία.

Στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Μπρίσμπεϊν την Παρασκευή, ο δικαστής Σμιθ είπε ότι ο Γκρίφιθ – ο οποίος δήλωσε στο δικαστήριο πως πάσχει από «παιδοφιλική διαταραχή» – διέτρεχε υψηλό κίνδυνο υποτροπής, διατάσσοντας περίοδο μη αναστολής τουλάχιστον 27 ετών.

Ο Γκρίφιθ συνελήφθη για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2022 από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας και ένα χρόνο αργότερα κατηγορήθηκε για περισσότερες από 1.600 σεξουαλικές παραβάσεις. Οι περισσότερες καταγγελίες απορρίφθηκαν.

Οι ερευνητές βρήκαν χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο περιπτώσεων καακοποίησης. Μαγνητοσκοπούσε αυτά που έκανε και τα ανέβαζε στο dark web. Αν και δεν διακρινόταν το πρόσωπό του στο βίντεο, οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τον Γκρίφιθ λόγω ενός μοναδικού σετ σεντόνια που φαίνονται στο φόντο ορισμένων από τα βίντεο, τα οποία είχαν πουληθεί σε κέντρα παιδικής μέριμνας σε όλο το Κουίνσλαντ.

Ομολόγησε την ενοχή του σε 28 κατηγορίες βιασμού, σχεδόν 200 κατηγορίες που αφορούσαν άσεμνη μεταχείριση παιδιού και αρκετές που σχετίζονται με την κατασκευή και την κοινή χρήση υλικού παιδικής εκμετάλλευσης. Τέσσερα από τα κορίτσια που εμφανίστηκαν στα βίντεό του προέρχονταν από έναν παιδικό σταθμό στην Πίζα της Ιταλίας. Τα άλλα 65 θύματά του ήταν από 11 τοποθεσίες σε όλο το Μπρίσμπεϊν.

A despondent Ashley Paul Griffith was met with screams of “pedophile and pig” as he was led away after being handed a life sentence with a non parole period of 27 years.

Read more: https://t.co/0j2XU2cS4f pic.twitter.com/ae2OJNIq5B

— The Advertiser (@theTiser) November 29, 2024