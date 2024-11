Τούλσι Γκάμπαρντ: Από τον «crazy Bernie» στον Τραμπ και στις βολές κατά Τουρκίας – Ποια είναι η γυναίκα που θα επιβλέπει CIA, NSA, FBI

Λίγοι είχαν προβλέψει την επιλογή της Τούλσι Γκάμπαρντ για τον ρόλο της Διευθύντριας Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών (Director of National Intelligence ή πιο απλά DNA), αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε και εδώ την έκπληξη.

Η Γκάμπαρντ ήταν η πρώτη Ινδουίστρια – μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ, εκπροσωπώντας τη δεύτερη περιφέρεια της Χαβάης στη Βουλή από το 2013 έως το 2021. Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών, ενώ το 2016 στήριξε για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές τον Μπέρνι Σάντερς – δηλαδή την πλέον αριστερή επιλογή του κόμματος. Να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αποκαλέσει τον Σάντερς «crazy Bernie».

Το 2020 η Γκάμπαρντ διεκδίκησε η ίδια το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές, εστιάζοντας την υποψηφιότητά της σε παραδοσιακά ζητήματα της αριστερής πτέρυγας, όπως η κρατική υγειονομική περίθαλψη για όλους, τα δωρεάν δίδακτρα στο κολέγιο και ο αυστηρός έλεγχος της οπλοκατοχής. Αποσύρθηκε από την κούρσα, όταν διεπίστωσε πως δεν είχε επαρκή στήριξη.

Το 2022, παραιτήθηκε από το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της στην υπερβολή της woke ατζέντας. Έκανε λόγο για «δειλό γουακισμό», που διχάζει το κόμμα, αντιμετωπίζοντας τα πάντα υπό το φυλετικό πρίσμα».

I can no longer remain in today’s Democratic Party that is now under the complete control of an elitist cabal of warmongers driven by cowardly wokeness, who divide us by racializing every issue & stoke anti-white racism, actively work to undermine our God-given freedoms, are… pic.twitter.com/oAuTnxZldf

— Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) October 11, 2022