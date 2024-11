«Πυρά» Σάντερς κατά Δημοκρατικών: Έχετε εγκαταλείψει την εργατική τάξη. Καμία έκπληξη που σας εγκατέλειψε κι αυτή

«Δεν θα πρέπει να αποτελεί μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι ένα Δημοκρατικό Κόμμα που έχει εγκαταλείψει τους ανθρώπους της εργατικής τάξης θα διαπιστώσει ότι η εργατική τάξη το έχει εγκαταλείψει. Ενώ η ηγεσία των Δημοκρατικών υπερασπίζεται το status quo, ο αμερικανικός λαός είναι θυμωμένος και θέλει αλλαγή. Και έχουν δίκιο», σημείωσε ο Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος επανεξελέγη θριαμβευτικά στο Βερμόντ.

It should come as no great surprise that a Democratic Party which has abandoned working class people would find that the working class has abandoned them.

While the Democratic leadership defends the status quo, the American people are angry and want change.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) November 6, 2024