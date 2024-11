Το Ισραήλ «ματώνει» Λίβανο και Συρία – Ανηλεές σφυροκόπημα, παρά τη συνάντηση Νετανιάχου με Αμερικανούς

Υλικό που κατέγραψε η τηλεοπτική υπηρεσία του Γαλλικού Πρακτορείου καταγράφει ισχυρές εκρήξεις και στήλες καπνού στη ζώνη.

‼️Israeli airstrikes kill two, injure four near Beirut in renewed night attack

The Israeli Air Force conducted fresh raids of approximately ten strikes on the outskirts of Beirut, Al Jazeera reports.#IDF – pic.twitter.com/X0QZfl1riO

— The Global South Post (@INdEptHGlobal) November 1, 2024