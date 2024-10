Χάρκοβο: Βομβαρδισμός εννιαώροφης πολυκατοικίας – Φόβοι για εγκλωβισμένους στα ερείπια

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Σινιεχούμποφ επισημαίνει πως υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια του κτιρίου. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εξ αυτών δύο είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε.

Ο ουκρανός αξιωματούχος δημοσιοποίησε βίντεο από τη βομβαρδισμένη περιοχή, στο οποίο διακρίνεται το κατεστραμμένο κτίριο και ένα αυτοκίνητο που παραδόθηκε στις φλόγες.

Russia struck a nine-story building in Kharkiv with a guided aerial bomb.

Tragically, there are casualties, including children, and more people may still be trapped under the rubble. All necessary emergency services are on site.

Partners see what happens every day. In these… pic.twitter.com/iVLJ6x5K4R

