FT: Συνομιλίες Ουκρανίας – Ρωσίας για τερματισμό των πληγμάτων σε εγκαταστάσεις ενέργειας

Επικαλούμενοι, μεταξύ άλλων, ανώτερους Ουκρανούς αξιωματούχους, οι FT αναφέρουν ότι η Ουκρανία επιδιώκει να επαναληφθούν οι συνομιλίες που είχαν φθάσει τον Αύγουστο κοντά σε συμφωνία και για τις οποίες είχε μεσολαβήσει το Κατάρ.

Κατά τις πηγές που επικαλούνται οι FT, οι συνομιλίες τότε εκτροχιάστηκαν από την επιδρομή που εξαπέλυσαν ουκρανικές δυνάμεις στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ.

«Υπάρχουν πολύ πρώιμες συνομιλίες για το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει κάτι», δήλωσε διπλωμάτης, τον οποίο επικαλούνται οι FT και πρόσθεσε: «Γίνονται τώρα συνομιλίες για τις εγκαταστάσεις ενέργειας».

Το πρακτορείο Reuters, από την πλευρά του, αναδημοσιεύοντας τις πληροφορίες των FT, σχολίασε ότι δεν μπορεί επί του παρόντος να επιβεβαιώσεις τις συγκεκριμένες αναφορές από ανεξάρτητες πηγές.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποιο επίσημο σχόλιο από το Κίεβο ή από τη Μόσχα.

Ukraine and Russia in talks about halting strikes on energy plants https://t.co/hgzsAWnDVf

— FT Energy (@ftenergy) October 29, 2024