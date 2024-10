Το Ιράν ετοιμάζεται για πόλεμο με το Ισραήλ, αλλά επιδιώκει να τον αποφύγει – Οι εντολές του Χαμενεΐ και το σενάριο των 1.000 βαλλιστικών πυραύλων

Επικαλούμενοι τέσσερις Ιρανούς αξιωματούχους, οι New York Times σημειώνουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν να καταθέσουν πολυάριθμα σχέδια με βάση τις πιθανές επιπτώσεις των αντιποίνων του Ισραήλ.

Οι αξιωματούχοι, δύο από τους οποίους ανήκουν στο Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, δήλωσαν σύμφωνα με τους ΝΥΤ ότι εάν το Ισραήλ προκαλούσε σημαντικές ζημιές σε ευαίσθητες τοποθεσίες, όπως σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και πυρηνικούς σταθμούς, ή εάν στόχευε ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, τότε το Ιράν χωρίς αμφιβολία θα κλιμάκωνε περαιτέρω τις ενέργειές του.

Σε αυτήν την περίπτωση, κατά τις ίδιες πηγές, το Ιράν θα μπορούσε να εκτοξεύσει έως και 1.000 βαλλιστικούς πυραύλους – κλιμάκωση σε σύγκριση με τους 200 που εκτόξευσε την 1η Οκτωβρίου – ή ακόμη και να διαταράξει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού ενέργειας και τους διεθνείς εμπορικούς δρόμους.

Ωστόσο, εάν το Ισραήλ περιόριζε την απάντησή του σε πλήγματα σε αποθήκες όπλων ή στρατιωτικές βάσεις, η Τεχεράνη μπορεί να συμπεράνει ότι είναι προς το συμφέρον της να μην απαντήσει, θέτοντας τέλος στον τελευταίο γύρο σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών.

#Iran Preparing for War With Israel, but Hoping to Avert It

Tehran has several plans for responding to a threatened retaliatory strike by Israel, depending on its severity, and might also do nothing, insiders say.

https://t.co/VvR5f4Xo0A

— Giovanni Staunovo (@staunovo) October 25, 2024