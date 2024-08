Το βίντεο του ισραηλινού στρατού για τον Μοχάμεντ ελ Ντέιφ: «Σε έναν κόσμο που μπορεί να είσαι οτιδήποτε, επέλεξε…»

Ο ισραηλινός στρατός επισημαίνει ότι έλαβε πρόσθετες πληροφορίες, με βάση τις οποίες μπορούσε να ανακοινώσει με απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Μοχάμεντ Ελ Ντέιφ, ο εγκέφαλος της τρομοκρατικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, είναι νεκρός. Για αυτό και η ανακοίνωση ήρθε δύο εβδομάδες μετά την επιδρομή της 13ης Ιουλίου, στη Χαν Γιουνίς, στην οποία και σκοτώθηκε το Νο. 2 της Χαμάς.

Ωστόσο θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι δεν ήταν τυχαία η επιλογή να επιβεβαιωθεί η εξουδετέρωσή του την ημέρα της κηδεία του πολιτικού αρχηγού της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη. Και ενώ για τον Χανίγια δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά από τον στρατό ή την κυβέρνηση του Ισραήλ, για τον «Επισκέπτη» (αυτό σημαίνει το προσωνύμιο Ελ Ντέιφ), έχουν ήδη προβεί σε αναρτήσεις οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Μία εξ αυτών και η ακόλουθη:

«Σε έναν κόσμο που μπορείς να είσαι οτιδήποτε, ο Ελ Ντέιφ επέλεξε να είναι εγκέφαλος τρομοκρατίας», επισημαίνεται στην ανάρτηση.

Το βίντεο περιγράφεται ότι ο Μοχάμεντ Ελ Ντέιφ ήταν υπεύθυνος για δεκάδες βομβιστικές επιθέσεις, αλλά και το υπόγειο δίκτυο τούνελ στη Γάζα, όπου κρατούνται οι όμηροι και κρύβονται μέλη της οργάνωσης. Η αφηγήτρια επισημαίνει προς το τέλος: «Ο Μοχάμεντ ελ Ντέιφ σίγουρα άλλαξε τον κόσμο. Ο κόσμος είναι καλύτερος χωρίς αυτόν».

In a world where you can be anything, Mohammed Deif chose to be a mastermind of terrorism. pic.twitter.com/8jeAtvW0Lv

— Israel Defense Forces (@IDF) August 1, 2024