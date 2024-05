Η Ε.Ε. εξοπλίζει την Ουκρανία με τις «παγωμένες» ρωσικές καταθέσεις

Σε κατ` αρχήν συμφωνία για τη χορήγηση στην Ουκρανία τριών δισεκατομμυρίων ευρώ από τους τόκους των «παγωμένων» σε ευρωπαϊκές τράπεζες ρωσικών καταθέσεων, κατέληξαν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των 27 χωρών μελών της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες.

«Οι πρεσβευτές της Ε.Ε. συμφώνησαν κατ’ αρχήν σε μέτρα για τα κέρδη από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας», έγραψε στο Χ η βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.

