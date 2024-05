Ισραηλινή επιχείρηση στη Ράφα: Τι συμβαίνει και τι σημαίνει σε 5 ερωτήσεις – απαντήσεις

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός ανέλαβε τον «επιχειρησιακό έλεγχο» του περάσματος της Ράφα, στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θύλακα και όλοι περιμένουν εναγωνίως να δουν εάν η «περιορισμένης κλίμακας επιχείρηση ακριβείας», όπως τη χαρακτηρίζει, θα εξελιχθεί στην πλήρη εισβολή για την οποία έχει προειδοποιήσει εδώ καιρό ή θα πιέσει προς την κατεύθυνση μίας συμφωνίας κατάπαυσης πυρός.

Το CNN εξηγεί το τι συμβαίνει και ποια είναι η σημασία τους με 5 ερωτήσεις – απαντήσεις:

WATCH: Israeli flag flies in Rafah as tanks enter Gazan side of border crossing with Egypt pic.twitter.com/gtVtScTdYY

“For us here in #Rafah there's just a lot of fear.

Everywhere you look, there's fear.

Nobody has a clear path where to go.

There is no advice on where to go.

There is no safety to be led to."

– Louise Wateridge, @UNRWA pic.twitter.com/ua9RgmkoFR

— United Nations Geneva (@UNGeneva) May 7, 2024