Μεξικό: Με σφαίρα στο κεφάλι σκότωσαν τους 3 τουρίστες από Αυστραλία και ΗΠΑ

Τα πτώματα τριών τουριστών που βρέθηκαν σε ένα πηγάδι στο βορειοδυτικό Μεξικό είχαν όλα τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι Αυστραλοί αδερφοί Τζέικ και Κάλουμ Ρόμπινσον, 30 και 33 ετών, και ο Αμερικανός φίλος τους Τζακ Κάρτερ Ρόαντ, 30 ετών, εξαφανίστηκαν στις 27 Απριλίου ενώ έκαναν ένα ταξίδι σερφ στην Ενσενάδα.

Οι συγγενείς των τριών ανδρών αναγνώρισαν τα πτώματά τους την Κυριακή, αφού ταξίδεψαν στο Μεξικό, δήλωσε εισαγγελέας.

Οι αρχές πιστεύουν ότι οι άνδρες δολοφονήθηκαν, καθώς προσπαθούσαν να αποκρούσουν μια απόπειρα κλοπής του φορτηγού τους. Οι δράστες ήθελαν το όχημα για τα λάστιχά του και πυροβόλησαν τους τουρίστες όταν αντιστάθηκαν, εκτιμά η εισαγγελέας, Μαρία Αντράντε.

