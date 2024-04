Βουλή Αντιπροσώπων ΗΠΑ: «Πράσινο φως» -μετά από μήνες διαφωνιών- για το πακέτο βοήθειας σε Ουκρανία και Ισραήλ 

Πακέτο νομοσχεδίων χορήγησης βοήθειας ύψους 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, το Ισραήλ και την Ταϊβάν, ενέκρινε σήμερα η – ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους – Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, έπειτα από μήνες διαφωνιών και αντεγκλήσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν και των Ρεπουμπλικάνων αντιπάλων του.

Έχουν περάσει πάνω από δύο μήνες από τότε που η Γερουσία – όπου οι Δημοκρατικοί ψήφισαν ένα παρόμοιο νομοσχέδιο – και ο πρόεδρος Μπάιντεν μέχρι και τον κορυφαίο Ρεπουμπλικανό της Γερουσίας Μιτς ΜακΚόνελ προέτρεπαν τον πρόεδρο της Βουλής, Μάικ Τζόνσον να φέρει το νομοσχέδιο προς ψήφιση στη Βουλή.

Το ασυνήθιστο πακέτο τεσσάρων νομοσχεδίων περιλαμβάνει επίσης τη χορήγηση αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ, χορήγηση βοήθειας στην Ταϊβάν και άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, και ένα μέτρο που περιλαμβάνει κυρώσεις και μέτρα κατά της κινεζικής εφαρμογής κοινωνικών μέσων TikTok και πιθανή μεταφορά κατασχεμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προς την Ουκρανία. Το νομοσχέδιο που επιβάλλει τους νέους περιορισμούς στο TikTok ήταν το πρώτο από τα τέσσερα που ψηφίστηκε σήμερα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προέτρεψε τη Γερουσία να θέσει γρήγορα προς ψήφιση το πακέτο νομοσχεδίων που ενέκρινε νωρίτερα σήμερα η Βουλή των Αντιπροσώπων, ώστε μετά την έγκριση του να μεταβεί προς επικύρωση από τον πρόεδρο, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Δεν είναι η τέλεια νομοθεσία, δεν είναι η νομοθεσία που θα γράφαμε αν οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν τον έλεγχο εκτός της της Βουλής, της Γερουσίας και του Λευκό Οίκο», δήλωσε ο Τζόνσον χθες σε δημοσιογράφους. «Αυτό είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που μπορούμε να καταλήξουμε υπό αυτές τις συνθήκες για να φροντίσουμε αυτές τις πραγματικά σημαντικές υποχρεώσεις» πρόσθεσε.

Ορισμένοι σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικάνοι είχαν εκφράσει έντονη αντίθεση για περαιτέρω βοήθεια στην Ουκρανία, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να την αντέξουν οικονομικά δεδομένου του αυξανόμενου εθνικού τους χρέους ύψους 34 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ – με τεράστια επιρροή στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα – στις 12 Απριλίου εξέφρασε την υποστήριξή του στον Τζόνσον και με ανάρτησή του την Πέμπτη σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε ότι η επιβίωση της Ουκρανίας είναι σημαντική για τις ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ του νομοσχεδίου βοήθειας προς τη χώρα του, που μάχεται τη Ρωσία.

«Είμαι ευγνώμων στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, και στα δύο κόμματα, και προσωπικά στον πρόεδρο (σ.σ. της Βουλής) Μάικ Τζόνσον για την απόφαση να παραμείνουν στη σωστή πλευρά της ιστορίας», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

I am grateful to the United States House of Representatives, both parties, and personally Speaker Mike Johnson for the decision that keeps history on the right track.

Democracy and freedom will always have global significance and will never fail as long as America helps to…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2024