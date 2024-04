Σ. Μισέλ: «Ανεπαρκής» η δέσμευση του Ισραήλ για άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων

«Ανεπαρκή» χαρακτήρισε τη δέσμευση του Ισραήλ ότι θα ανοίξει προσωρινά μεθοριακές διαβάσεις για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Σε ανάρτησή του στο Χ, δεδομένου του κινδύνου λιμοκτονίας των κατοίκων του θύλακα, ο Σαρλ Μισέλ ανέφερε ότι «Τα παιδιά και τα μωρά πεθαίνουν από την πείνα. Απαιτούνται ουσιαστικές και κατεπείγουσες προσπάθειες για να μπει αμέσως τέλος στην πείνα ως όπλο πολέμου στη Γάζα».

«Η ανακοίνωση του Ισραήλ για την προσωρινή επαναλειτουργία της μεθοριακής διάβασης του Ερέζ καθώς και εκείνη που αφορά τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του λιμανιού της Ασντόντ είναι ανεπαρκής», υπογράμμισε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την άλλη «να υλοποιηθούν γρήγορα και πλήρως» οι υποσχέσεις του Ισραήλ.

Gazan children and infants are dying of malnutrition. Substantial and urgent efforts are required to immediately end hunger as an instrument of war in Gaza.

The international community has repeatedly called for more humanitarian aid to enter into #Gaza notably to prevent famine…

