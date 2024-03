Μόσχα: Αγωνιώδεις προσπάθειες των εγκλωβισμένων στο Crocus City Hall να σωθούν (βίντεο)

Μονάδες των ειδικών δυνάμεων και της αστυνομίας, έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις στο Crocus City Hall στην Μόσχα, όπου πιστεύεται ότι έχουν οχυρωθεί οι δράστες του αιματοκυλίσματος, αφήνοντας τουλάχιστον 40 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες. Ωστόσο, φέρεται να είναι παγιδευμένοι μέσα στο φλεγόμενο κτίριο περίπου 200 άνθρωποι. Μάλιστα βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα, δείχνει τις αγωνιώδεις προσπάθειες πολιτών να απεγκλωβιστούν, ενώ ακούγεται μία φωνή να λεει «Είναι κλειδωμένα. Δεν μπορώ να βγω»

"It's locked, I can't get out!"

The first footage from inside the burning Crocus City Hall building in #Moscow has emerged. Some fire exits from the building were closed. pic.twitter.com/kUQbnr6yaA

— NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024