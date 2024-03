Ρωσία: Ένοπλη επίθεση σε συναυλιακό χώρο στη Μόσχα – Τουλάχιστον 40 οι νεκροί

Μακελειό στη ρωσική πρωτεύουσα. Τουλάχιστον πέντε άνδρες ντυμένοι με στολή παραλλαγής άνοιξαν πυρ στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall, κοντά στη Μόσχα, όπως μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τις υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων. Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι δυνάμεις ασφαλείας, χωρίς να δώσουν στοιχεία.

Αρνούνται κάθε ανάμειξη τόσο η Ουκρανία όσο και φιλο- ουκρανοί Ρώσοι μαχητές.

Σύμφωνα με το πρακτορείο RIA, οι δράστες εισέβαλαν στον χώρο και άνοιξαν αδιακρίτως πυρ, σκορπίζοντας τον θάνατο και τον πανικό, λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας.

Το πρακτορείο TASS μεταδίδει ότι σημειώθηκε έκρηξη και ξέσπασε φωτιά στο κτίριο όπου σημειώθηκε το περιστατικό με τους πυροβολισμούς.

Περίπου 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση στον συναυλιακό χώρο της Μόσχας, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB).

Russian authorities now report between 40 and 100 deaths as a result of the terrorist attack targeting the Crocus concert hall tonight in the capital of Moscow, with the number of dead and injured expected to increase significantly in the coming…

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, χαρακτήρισε την επίθεση «μεγάλη τραγωδία».

«Οι δράστες άνοιξαν πυρ κατά πάσα πιθανότητα στην είσοδο του κτιρίου κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας, χρησιμοποιώντας αυτόματα όπλα, και στη συνέχεια άρχισε πυρκαγιά στο κτίριο», ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Οι αρχές ανέφεραν ότι στην επίθεση συμμετείχαν έως και πέντε άτομα.

At least 40 people have been killed and over 100 injured in the shooting at a concert hall in Moscow, according to Telegram channels 112 and SHOT.

Up to 200 people could still be trapped inside.

