Επίθεση στην Μόσχα: Καταρρέει η οροφή του  Crocus City Hall (βίντεο)

Κατέρρευσε η οροφή του Crocus City Hall, όπου σημειώθηκε επίθεση με τουλάχιστον 40 νεκρούς και τουλάχιστον 100 τραυματίες, ενώ απροσδιόριστος αριθμός ανθρώπων παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φλεγόμενο κτήριο. Κάποιοι μάλιστα φέρεται να έχουν καταφύγει στην οροφή. Άλλοι στο υπόγειο.

Η οροφή του τυλιγμένου στις φλόγες συναυλιακού κέντρου, καταρρέει, μετέδωσε νωρίτερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

⚡️⚡️ The roof began to collapse in the Crocus City Hall. There are people in the building. pic.twitter.com/ILDXuy6SCh

