Β. Ζελένσκι: «Συνομίλησα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αμυντική μας συνεργασία»

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως γνωστοποίησε σε ανάρτησή του στο Χ, (πρώην twitter).

Οι δύο ηγέτες, όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, συζήτησαν την εφαρμογή των συμφωνιών -μεταξύ των δύο χωρών- αλλά και την αμυντική συνεργασία.

Επιπλέον ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημέρωσε τον Έλληνα πρωθυπουργό για την σημερινή επίθεση της Ρωσίας.

I spoke with Greek Prime Minister @KMitsotakis about the implementation of our agreements reached during his recent visit to Ukraine, as well as our ongoing defense cooperation, particularly in terms of strengthening our air defense.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 21, 2024