Σουδάν: Πεθαίνουν από την πείνα – SOS από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα

Eπείγουσα έκκληση στα εμπόλεμα μέρη του Σουδάν, τις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις και τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), να παράσχουν αμέσως εγγυήσεις για την ανεμπόδιστη παράδοση ανθρωπιστικής αρωγής, απηύθυνε το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) καθώς λαμβάνει πληροφορίες για ανθρώπους που πεθαίνουν από την πείνα.

Όπως ανακοίνωσε. ο αριθμός των ανθρώπων που πεινούν διπλασιάστηκε την περασμένη χρονιά, καθώς ο πόλεμος εμποδίζει τη διοχέτευση βοήθειας στους αμάχους.

Σχεδόν 18 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο το Σουδάν βρίσκονται αντιμέτωποι με οξύ λιμό και περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια βιώνουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της πείνας σε περιοχές που έχουν πληγεί χειρότερα από τη σύγκρουση.

Το WFP αναφέρει σε δήλωσή του πως μπόρεσε να παραδώσει βοήθεια σε μόλις έναν στους 10 ανθρώπους σ’ αυτές τις περιοχές, στις οποίες περιλαμβάνονται η πρωτεύουσα Χαρτούμ, η δυτική περιφέρεια Νταρφούρ και το κρατίδιο Ελ Γκεζίρα, όπου προωθήθηκαν πρόσφατα οι RSF.

Nearly 10 months of ongoing violence. #Sudan remains one of the most challenging places for a child to experience childhood.​

Watch the video📽️ to listen to the #children of Sudan, expressing their hopes and dreams for peace amidst these difficult times. pic.twitter.com/EQmzi4fKzE

— UNICEF Sudan (@UNICEFSudan) February 1, 2024