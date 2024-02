Σύνοδος Κορυφής: Τα βρήκαν οι ηγέτες της ΕΕ για τα 50 δισ. στην Ουκρανία

© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ανακοίνωσε ότι υπάρχει συμφωνία για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στην Ουκρανία έως το 2027.

«Και οι 27 ηγέτες συμφώνησαν σε ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης ύψους 50 δισ. ευρώ για την Ουκρανία στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ», έγραψε ο Μισέλ στο Χ, λίγα λεπτά μετά την επίσημη έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου.

Να σημειώσουμε ότι το πακέτο αυτό των 50 δισ. ευρώ (17 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 33 δισ. ευρώ σε δάνεια) θα δοθεί σε ορίζοντα 4ετίας.

We have a deal. #Unity

All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.

This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.

EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…

— Charles Michel (@CharlesMichel) February 1, 2024