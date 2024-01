Κίνα: Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στα σύνορα με το Κιργιστάν

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην επαρχία Σιντζιάνγκ της βορειοδυτικής Κίνας, κοντά στα σύνορα με το Κιργιστάν, σύμφωνα με το Κέντρο Σεισμολογικών Δικτύων της Κίνας (CENC).

To Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησαν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών.

An earthquake with a magnitude of 7 degrees occurred on the border of Kyrgyzstan and China. Underground tremors were also recorded in Kazakhstan and Uzbekistan.

Almaty residents took to the streets. pic.twitter.com/VVXLotmqbD

