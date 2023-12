Λονδίνο: Διαδηλώσεις με αίτημα την άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν στο Λονδίνο ενάντια στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Παράλληλα, διαδηλώσεις πραγματοποίηθηκαν και σε άλλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το κύριο αίτημα των διαδηλώσεων είναι η άμεση κατάπαυση πυρός. Ωστόσο, το πλήθος διαμαρτύρεται και για την στάση αποχής της βρετανικής κυβέρνησης από την ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

It's our 6th national March for Palestine and still we come out in huge numbers to demand a permanent ceasefire now!

London stands with #Gaza pic.twitter.com/yrdxTlrbAH

— PSC (@PSCupdates) December 9, 2023