Ισραήλ – Χαμάς: Στους 73 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών δημοσιογράφων στη Γάζα

Τρεις δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σήμερα στην Γάζα, από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης της Χαμάς.

Ο ένας εκ των τριών δημοσιογράφων είναι ο Μουντασίρ ελ-Σαουάφ, Παλαιστίνιος εικονολήπτης που εργαζόταν για το επίσημο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, το οποίο ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα τον θάνατό του.

Εκτός από τον Μουντασίρ ελ-Σαουάφ, σκοτώθηκαν επίσης ο αδελφός του Μαρουάν ελ-Σαουάφ, ηχολήπτης, και ο Αμπντάλα Νταρουίς, εικονολήπτης, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς.

BREAKING | The journalist Montaser Mustafa Al-Sawaf, a photographer for the Turkish Anadolu Agency, has been martyred in Gaza City due to the Israeli aggression on the Strip. pic.twitter.com/yfoH9KOPnt

— Quds News Network (@QudsNen) December 1, 2023