Υεμένη: Κατελήφθη δεξαμενόπλοιο συμφερόντων Ισραήλ

Δεξαμενόπλοιο το οποίο ανήκει σε εταιρεία που συνδέεται με το Ισραήλ, κατελήφθη στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, σύμφωνα με την εταιρεία ασφάλειας θαλάσσιων μεταφορών Ambrey.

Η κατάληψη του πλοίου Central Park συνέβη στα ανοιχτά του λιμανιού της πόλης Άντεν.

Ένα εμπορικό πλοίο στην περιοχή ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο «πλησίασαν οκτώ άτομα, φορώντας στρατιωτικές στολές, οι οποίο επέβαιναν σε δύο σκάφη», σύμφωνα με την Ambrey.

«Το συμβάν πιθανότατα συνδέεται με κρατικούς παράγοντες», τόνισε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι το πλοίο, το οποίο ανήκει σε εταιρεία που συνδέεται με το Ισραήλ και έχει έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, είχε δεχθεί απειλές από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

#BREAKING Israel-linked tanker 'seized' in Gulf of Aden: US defence official pic.twitter.com/c185J3Rsxu

— AFP News Agency (@AFP) November 26, 2023